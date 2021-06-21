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21.06.2021 11:26
Рубрика: Власть

Новосибирский губернатор поручил тщательно следить за заготовкой кормов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области подвели итоги ярового сева и поставили задачи по заготовке кормов. Эти вопросы обсудили на оперативном совещании, которое прошло под руководством губернатора Андрея Травникова.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

С докладом выступил заместитель председателя правительства Новосибирской области - министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. На сезонные полевые работы аграриям области был направлен 1,66 миллиарда рублей государственной поддержки, в том числе 806 миллионов рублей на техническое переоснащение. Андрей Травников поручил региональному министерству сельского хозяйства тщательно отслеживать в течение лета темпы заготовки кормов.

Фото: Правительство Новосибирской области
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- Необходимо, чтобы все оказались с запасами, в том числе, при необходимости, путем переброски кормовых запасов из района в район, - отметил глава региона.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, к 21 июня к заготовке кормов приступили 17 районов. Всего в регионе планируется заготовить 371,6 тысяч тонн сена, 1,07 миллиона тонн сенажа и 635,7 тысяч тонн силосных культур.

Кормозаготовка, обработка пара, химическая прополка и прочие технологические процессы обойдутся аграриям области более чем в 4 миллиарда рублей. 58,3 процента этой суммы пойдет на приобретение средств защиты растений, 27,1 процента - на покупку ГСМ, 14,6 процента - запчастей.

Справка "РГ"

В 2021 году общая посевная площадь в Новосибирской области составила 2,32 миллиона гектар. Это на 54 тысячи гектаров больше, чем в 2020 году. Наибольшее увеличение посевных площадей произошло по яровым культурам. По итогам ярового сева 28 районов области выполнили или перевыполнили плановые показатели.

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