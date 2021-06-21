Омская область получит еще 2,5 млрд рублей на строительство ледовой арены

Омская область получит в этом году от правительства еще свыше 2,5 миллиарда рублей на строительство спортивного комплекса "Арена", сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. На нем в 2023 году пройдут матчи молодежного чемпионата мира по хоккею.

Вместе с Омском принимать турнир будет Новосибирск, где тоже ведется строительство ледового комплекса. "Строительство обеих ледовых арен должно быть полностью завершено в следующем году. Необходимо сделать все, чтобы крупный международный турнир прошел на самом высоком уровне", - указал глава кабмина на оперативном совещании со своими заместителями.