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Рубрика: Общество

Ученые рассказали, у кого больше всего антител к коронавирусу

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
Новосибирские ученые провели исследование и выяснили, у кого больше антител к COVID-19  - у переболевших коронавирусом или поставивших прививку.

В этом году большая часть сотрудников Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН  была вакцинирована препаратом ГамКовидВак (Спутник V). Спустя несколько месяцев ученые проанализировали образцы своей крови.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Участвовавшие в исследовании доноры были разделены на четыре группы:

1. Переболевшие COVID-19, а затем вакцинированные.

2. Не болевшие и вакцинированные.

3. Переболевшие COVID-19, но не вакцинированные.

4. Не вакцинированные и не болевшие (среди которых могли быть люди, переболевшие бессимптомно).

Самое высокое количество антител к коронавирусу оказалось у  доноров, перенесших COVID-19, а затем вакцинированных.

- Это может быть связано с тем, что после перенесенного заболевания организм человека уже знаком с вирусными белками и иммунная система дает более мощный ответ, - предполагает кандидат биологических наук, младший научный сотрудник лаборатории Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Анна Тимофеева.

На втором месте по количеству антител оказалась группа не болевших, но вакцинированных ученых. Титры в их анализах оказались выше, чем у перенесших коронавирус коллег.

По словам исследователей,  количество антител, нацеленных на S-белок коронавируса, у переболевших, особенно с легким течением COVID-19, может быстро снижаться. Добиться повышения титра можно вакцинацией.

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