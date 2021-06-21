Ученые рассказали, у кого больше всего антител к коронавирусу

Новосибирские ученые провели исследование и выяснили, у кого больше антител к COVID-19 - у переболевших коронавирусом или поставивших прививку.

В этом году большая часть сотрудников Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН была вакцинирована препаратом ГамКовидВак (Спутник V). Спустя несколько месяцев ученые проанализировали образцы своей крови.

Участвовавшие в исследовании доноры были разделены на четыре группы:

1. Переболевшие COVID-19, а затем вакцинированные.

2. Не болевшие и вакцинированные.

3. Переболевшие COVID-19, но не вакцинированные.

4. Не вакцинированные и не болевшие (среди которых могли быть люди, переболевшие бессимптомно).

Самое высокое количество антител к коронавирусу оказалось у доноров, перенесших COVID-19, а затем вакцинированных.

- Это может быть связано с тем, что после перенесенного заболевания организм человека уже знаком с вирусными белками и иммунная система дает более мощный ответ, - предполагает кандидат биологических наук, младший научный сотрудник лаборатории Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Анна Тимофеева.

На втором месте по количеству антител оказалась группа не болевших, но вакцинированных ученых. Титры в их анализах оказались выше, чем у перенесших коронавирус коллег.

По словам исследователей, количество антител, нацеленных на S-белок коронавируса, у переболевших, особенно с легким течением COVID-19, может быстро снижаться. Добиться повышения титра можно вакцинацией.