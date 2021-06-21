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21.06.2021 08:56
Рубрика: Происшествия

В Красноярском крае пропал семилетний мальчик

Текст: Дмитрий Машуков

В полицию Абанского района Красноярского края обратился местный житель, сообщивший об исчезновении его семилетнего сына. По словам отца, накануне около 14 часов мальчик уехал на велосипеде из дома в поселке Абан и до сих пор не вернулся, рассказали в управлении МВД по Красноярскому краю.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Сотрудники районного отдела полиции подняты по тревоге. Для розыска ребенка созданы группы из участковых уполномоченных, сотрудников уголовного розыска и отделов по делам несовершеннолетних.

Ориентировка с приметами пропавшего разослана всем нарядам полиции. Это мальчик среднего телосложения, с карими глазами, темными короткими волосами, одетый в черные спортивные штаны и коричневую футболку. Из дома он уехал на синем велосипеде.

Информацию о местонахождении ребенка стражи порядка просят сообщать по телефонам 8 3916 322 347 или 102.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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