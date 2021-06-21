В Кузбассе круглосуточно работают 22 пункта вакцинации от COVID-19

Двадцать два круглосуточных пункта вакцинации от коронавируса открылись на территории Кемеровской области. Как отметил глава региона Сергей Цивилев, "сделано все для того, чтобы у населения была возможность в удобное время без очередей бесплатно поставить прививку".

В Кемерове в любое время дня и ночи желающих привиться примет пункт на улице Островского, 22, а в Новокузнецке - на Димитрова, 31. Весь список - на сайте областного минздрава.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса, число стационарных и мобильных прививочных пунктов в регионе увеличилось со 138 до 162 и с 69 до 128 соответственно. Также работают восемь передвижных пунктов в торгово- развлекательных центрах Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска и Белова. К слову, одна из таких точек в областном центре - в ТРЦ "Лапландия" - на днях закрылась вместе с ТРЦ. Эксплуатацию здания в очередной раз приостановили до устранения выявленных нарушений: суд удовлетворил требования прокуратуры и МЧС.

По словам зампредседателя кузбасского правительства Кузбасса Алексея Цигельника, в регионе сейчас в наличии тридцать тысяч доз вакцины от коронавируса, и в ближайшее время поступит еще более 72 тысяч доз. С начала массовой прививочной кампании в ней приняли участие 322 тысячи человек, включая 137 тысяч человек старше 60 лет. Важность прививки для сохранения здоровья работникам предприятий и организаций на специально организованных лекциях разъясняют специалисты. Как подчеркнул Цигельник, сегодня важно привить всех медработников и педагогов, персонал многофункциональных центров и организаций социального обслуживания.

Заболеваемость коронавирусом в Кузбассе стабильно растет на протяжении последних трех недель. По данным правительства региона, с мая количество инфицированных увеличилось в 2,5 раза. Только за прошлую неделю скончались 27 человек. При этом прирост заболевших идет в основном (на 69 процентов) за счет людей в возрасте от 18 до 29 лет.