В Кузбассе круглосуточно работают 22 пункта вакцинации от COVID-19

Новости

В ярославской колонии нашли тело осужденного 17:09
Офицерский бал в Севастополе собрал 1000 участников 17:06
Названы четыре новых симптома "индийского" штамма COVID-19 17:05
Названы напитки, которые можно пить в жару 17:05
Суд вынес приговор экс-главе астраханского правительства 17:02
НАУФОР предложила уравнять налоги на доходы по вкладам и по облигациям 16:57
Глава Центра Гамалеи оценил возможность ревакцинации "Спутником V" 16:52
В середине недели температура в Москве поднимется до 37 градусов 16:45
В Подмосковье непривитых чиновников перестали пускать на работу 16:36
"ЭпиВакКорона" может использоваться для ревакцинации без ограничений 16:35
В Марий Эл сотрудник Росгвардии спас из реки десять человек 16:28
Глава Ставрополья заявил о подготовке к обязательной вакцинации 16:27
В Россию поступил препарат для экстренной помощи детям с лейкозом 16:26
В Подмосковье не будут отказывать в плановой помощи непривитым 16:22
На Петербург после жары надвигаются долгожданные дожди 16:15
Суд продлил арест обвиняемому в госизмене жителю Севастополя 16:14
Вакцина "Спутник Лайт" будет поставлена в Подмосковье в начале июля 16:05
Голикова: Расширенная диспансеризация начнется во всех регионах 1 июля 16:02
Видео: В центре Москвы горит военная академия 15:59
Уровень госпитализации пациентов с COVID-19 В Подмосковье растет на 40% в неделю 15:58
Главы МИД ЕС согласовали новые санкции в отношении Беларуси 15:53
S7 с 10 июля возобновит рейсы в Турцию 15:51
В центре Гамалеи объяснили необходимость ревакцинации от коронавируса 15:43
Аксенов отреагировал на продление ЕС санкций против Крыма 15:30
В Бресте презентовали книгу "Подвиг советского народа бессмертен..." 15:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как работает ресторан формата COVID-free
Как работает ресторан формата COVID-free
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
21.06.2021 15:56
Рубрика: Общество

В Кузбассе круглосуточно работают 22 пункта вакцинации от COVID-19

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Двадцать два круглосуточных пункта вакцинации от коронавируса открылись на территории Кемеровской области. Как отметил глава региона Сергей Цивилев, "сделано все для того, чтобы у населения была возможность в удобное время без очередей бесплатно поставить прививку".

Фото: Сергей Мельников
В Омске предложили давать отгулы и путевки за прививку от COVID-19

В Кемерове в любое время дня и ночи желающих привиться примет пункт на улице Островского, 22, а в Новокузнецке - на Димитрова, 31. Весь список - на сайте областного минздрава.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса, число стационарных и мобильных прививочных пунктов в регионе увеличилось со 138 до 162 и с 69 до 128 соответственно. Также работают восемь передвижных пунктов в торгово- развлекательных центрах Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска и Белова. К слову, одна из таких точек в областном центре - в ТРЦ "Лапландия" - на днях закрылась вместе с ТРЦ. Эксплуатацию здания в очередной раз приостановили до устранения выявленных нарушений: суд удовлетворил требования прокуратуры и МЧС.

По словам зампредседателя кузбасского правительства Кузбасса Алексея Цигельника, в регионе сейчас в наличии тридцать тысяч доз вакцины от коронавируса, и в ближайшее время поступит еще более 72 тысяч доз. С начала массовой прививочной кампании в ней приняли участие 322 тысячи человек, включая 137 тысяч человек старше 60 лет. Важность прививки для сохранения здоровья работникам предприятий и организаций на специально организованных лекциях разъясняют специалисты. Как подчеркнул Цигельник, сегодня важно привить всех медработников и педагогов, персонал многофункциональных центров и организаций социального обслуживания.

Заболеваемость коронавирусом в Кузбассе стабильно растет на протяжении последних трех недель. По данным правительства региона, с мая количество инфицированных увеличилось в 2,5 раза. Только за прошлую неделю скончались 27 человек. При этом прирост заболевших идет в основном (на 69 процентов) за счет людей в возрасте от 18 до 29 лет.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин поручил Минобороны ликвидировать последствия наводнений в Крыму
Минздрав дал рекомендации для ревакцинации от COVID-19
Захарова сравнила продление санкций ЕС против Крыма с наступанием на грабли
СК возбудил дело после ДТП с детьми под Туапсе
Набиуллина рассказала о последствиях раздачи денег россиянам
На очные лекции в московские вузы попадут только вакцинированные
Переболевшим COVID-19 прививку нужно делать через полгода