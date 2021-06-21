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21.06.2021 11:13
Рубрика: Власть

В Новосибирске отремонтируют свыше 400 домов по программе капремонта

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске развернуты работы по капитальному ремонту многоквартирных домов (МКД), который проводится в рамках региональной программы модернизации ЖКХ.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Всего в этом году за счет средств регионального оператора (так называемый "общий котел") будет отремонтирован 401 объект. Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, такой же объем работ был выполнен в прошлом году.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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- Уже сделан запланированный объем работ на 165 МКД, сейчас работы ведутся на более чем 140 домах. Один из домов находится в Первомайском районе. Вместе со специалистами я ознакомился с ходом работ на доме №6 по улице Сызранской. Трехэтажный дом был построен 66 лет назад. Несколько лет назад здесь на доме отремонтировали крышу, системы холодного и горячего водоснабжения. Сейчас подрядная организация приступила к ремонту фасада. Эти работы подрядчик обещает завершить к концу августа этого года. В следующем году отремонтируют канализацию, подвал, освещение, старые стояки заменят на новые. Таким образом, дом полностью будет обновлен, - поделился глава города.

Председатель совета дома №6 по ул. Сызранской Людмила Евтюхина отметила, что с жильцами согласован план работ на доме, все с пониманием относятся к временным неудобствам. Но есть технические вопросы, касающиеся внешней приточно-вытяжной вентиляции, которой оборудовано находящееся на первом этаже дома медучреждение. Мэр поручил специалистам изучить вопрос с тем, чтобы система вентиляции не мешала ремонту и жильцам.

Главный инженер подрядной организации "Оплав" Юрий Нориков сообщил, что объем финансирования работ на этом доме на 2021 год запланирован в размере 4,5 миллиона рублей. Но проблема в том, что объект был отыгран в прошлом году, а в этом цены на материалы, особенно на металлоконструкции, сильно возросли.

Фото: Татьяна Кравченко

- Это общероссийская проблема. Резкое повышение цен на стройматериалы - серьезное препятствие для проведения ремонта. Ряд подрядчиков, которые отыграли конкурсы и готовы были приступить к работам, сегодня решают, смогут ли они выполнить контракты по заявленной стоимости. Мы проводим совещания с Фондом содействия реформированию ЖКХ, с министерством ЖКХ Новосибирской области с тем, чтобы разрешить эту проблему, - прокомментировал Анатолий Локоть.

Мэр заверил, что все отыгранные контракты будут выполнены в полном объеме без увеличения их стоимости.

Начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Дмитрий Перязев доложил, что подрядчик работает качественно, работы выполняются по графику.

В ходе выездного совещания глава города вместе с руководителями Первомайского района, профильных департаментов осмотрел еще один объект - дом № 9 на ул. Сызранской. Его построили в 1957 году, а прошлым летом здесь отремонтировали крышу. В этом году по региональной программе модернизации ЖКХ запланирован ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, теплосетей и водоотведения. Работы завершат в середине сентября.

Анатолий Локоть обратил внимание на то, что оба объекта в свое время были построены качественно, но время берет свое, и износ домов высокий. Однако при хозяйском подходе, эти дома можно привести в добротное состояние, и они еще долго будут служить. У Новосибирска для этого есть все возможности - опытные специалисты, проверенные подрядчики.

- Мы ежегодно ремонтируем 400-450 домов, такие объемы нам по силам. На сегодня обновлено около половины городского жилого фонда, нуждающегося в ремонте, - подчеркнул Анатолий Локоть.

В мэрии отметили, что на все виды капитального ремонта многоквартирных домов, проводимых по региональной программе, действует гарантийный срок - пять лет. По завершении ремонта работы принимают жильцы. Пока представитель дома не подпишет документы о приемке, работа подрядчика не будет оплачена.

- Это стимул для подрядчика сразу выполнять работу качественно, - отметил мэр.

Справка "РГ"

В Новосибирске в 2021 году планируют капитально отремонтировать около 514 многоквартирных домов, из них 401 - на средства, собранные региональным оператором, 113 - на накопления, сформированные на спецсчетах.

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