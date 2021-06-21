В Омске предложили давать отгулы и путевки за прививку от COVID-19

Дополнительный выходной, льготы на питание, санаторные путевки, компенсации - такие стимулы предлагается ввести на омских предприятиях, чтобы вакцинация сотрудников стала массовой. С соответствующим обращением к работодателям выступила региональная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

Для экстренных мер есть причины. Масштаб вакцинации в регионе оставляет желать лучшего, а заболевших омичей с каждым днем становится все больше.

По данным регионального минздрава, за последние сутки в Омской области зарегистрировано 119 новых пациентов (на 36 процентов больше, чем неделю назад). В прививочной компании приняли участие 247885 жителей региона. При этом население составляет 1, 904 миллиона человек, так что до победы над опасной болезнью еще очень далеко.

По словам специалистов, на крупных предприятиях особых проблем нет, а вот предприниматели демонстрируют равнодушие.

- Между тем малый и средний бизнес - это 90 процентов работодателей региона (47 тысяч предприятий). Причем сферы, которые они охватывают - транспорт, торговля, общественное питание, парикмахерские и десятки других - самые общественные, - пояснил "РГ" руководитель регионального отделения Союза работодателей Виктор Белов. - Поэтому от здоровья этих коллективов в значительной степени зависит и общая коронавирусная ситуация в регионе.

Чтобы стимулировать работников ставить прививки, руководителям предприятий и организаций рекомендуют активно заняться агитацией, доказывать необходимость вакцинации на личном примере. Еще одна мера - оплата тестов на антитела.

Сегодня поставить бесплатную прививку в Омске довольно просто. Однако цены на тесты в частных клиниках зашкаливают, и для многих омичей являются неподъемными. Повлиять на частников власти не могут, но надеются на здравый смысл.

Вводить обязательную вакцинацию для определенных групп работников в Омской области пока не планируют.