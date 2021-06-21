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21.06.2021 16:27
Рубрика: Власть

Глава Ставрополья заявил о подготовке к обязательной вакцинации

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края
Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

В Ставропольском крае рассмотрят возможность ввести в регионе обязательную вакцинацию от коронавируса. Распространяться она будет на определенные категории граждан, заявил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Фото: РИА Новости
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Он отметил, что в последние дни в крае осложняется эпидемиологическая обстановка, увеличивается число госпитализаций людей с COVID-19.

"Самый главный способ сдержать распространение инфекции и защитить здоровье - это вакцинация. Сейчас ряд регионов нашей страны уже рассматривают сценарии введения обязательной вакцинации для работников отдельных отраслей, в первую очередь, сферы услуг. Считаю, нам тоже стоит быть готовыми к такому развитию событий в случае ухудшения эпидобстановки", - заявил Владимиров.

Он также добавил, что дал поручение региональному министерству здравоохранения проработать возможность ввести массовую вакцинацию и на Ставрополье, если в этом будет необходимость.

Губернатор также заявил, что в регионе откажутся от массовых мероприятий. Это касается и событий, которые должны были начаться в ближайшие дни. Также усилится контроль за соблюдением профилактических мер, в первую очередь речь идет о масочном режиме в местах большого скопления людей.

В Ставропольском крае в понедельник, 21 июня, зафиксирован 81 случай коронавируса. Два пациента скончались. 19 человек были выписаны по выздоровлению.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Вакцинация от коронавируса

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