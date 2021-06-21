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21.06.2021 10:33
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье на работника связи завели дело за продажу данных

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае завели уголовное дело на сотрудника компании связи. Его подозревают в продаже персональных данных абонентов, сообщили "РГ" в понедельник в краевом следственном управлении СК РФ.

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Произошел этот случай в Ипатовском городском округе. В декабре 2020 года 18-летний местный житель работал специалистом одной из сотовых компаний. Используя служебное положение, он скопировал из информационной базы детализацию телефонных переговоров 12 абонентов и отдал их постороннему мужчине.

- Сведения, являющиеся информацией ограниченного доступа, то есть тайной связи, фигурант разгласил из корыстной заинтересованности за денежное вознаграждение без согласия абонентов, - заявили в СКР.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части второй статьи 138 УК РФ ("Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений"). Завели его по материалам УФСБР России по Ставропольскому краю.

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