На Ставрополье обнаружили тело муниципального депутата

В городе Ипатово Ставропольского края обнаружено тело депутата местной думы Андрея Ледовского. Тело 47-летнего мужчины нашли в его собственном доме. Как сообщили "РГ" в пресс-службе следственного управления СКР по региону, сейчас идет проверка инцидента.

- По данному факту следственные органы начали проверку, уже по ее итогам будет ясно, что именно произошло, - отметили в пресс-службе СУ СКР Ставрополья.

Андрей Ледовской занимался предпринимательской деятельностью и трижды избирался в городскую думу Ипатово.