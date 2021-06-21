Восстановленный меч Бештау в Железноводске сломали спустя пару часов

В курортном Железноводске вандалы дважды за несколько дней сломали инсталляцию "Меч Бештау". После первого акта вандализма меч восстановили, но как только мэр Железноводска написал об этом в соцсетях выяснилось, что меч снова сломан.

- Меч Бештау - на месте. Попрошу больше не ломать!, - написал глава города Евгений Моисеев на своей странице в Instagram.

Спустя несколько часов мэру пришлось писать новый пост, но на этот раз уже с призывом вандалу назвать свое имя.

- "Не долго музыка играла". Сегодня меча опять нет. Один вопрос тому, кто это сделал: зачем? Зачем тратить силы и время, чтобы ломать то, что сделано на радость нашим детям? Если такой смелый - напиши своё имя, опубликуй видео. Пусть же народ узнает своего "героя". Да, и знай, что на этом свою самооценку не поднимешь - зря стараешься, - отметил Моисеев.

Также он попросил свидетелей преступления сообщить об этом в мэрию.

"Меч Бештау" установили в 2019 году у входа в парк "Комсомольская поляна" в Железноводске. Клинок торчал из камня, следуя легенде о славном богатыре Бештау, которого отец Эльбрус из ревности к красавице Машук изрубил на части.