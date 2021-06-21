В Санкт-Петербурге начались съемки фильма "Три минуты молчания" по книге Георгия Владимова. Режиссер Борис Хлебников. Автор сценария - он же, вместе с Наталией Мещаниновой. Оператор - Алишер Хамидходжаев. То есть команда "Аритмии" и "Шторма", от которой зрители ждут такого же смелого киновысказывания.

В редакцию "РГ" прислан синопсис будущей картины. Цитируем: "В центре сюжета - команда корабля "Снегирь". Потрепанный сейнер стал домом для этих морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее - желание взять улов побогаче, заработать, вернуться домой живыми. Частью этого мира становятся два новичка - Никита и Максим. Ледяные волны, каторжный труд на ржавом судне, тонны вонючей рыбы и команда сварливых неудачников - не таким им виделся этот летний вояж. С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм - не главное испытание, которое ждет команду корабля..." Понятно, что во времена Владимова никаких блогов не было. Сценарий написан по мотивам его знаменитой книги.

В ролях: Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый, Сергей Наседкин, Анатолий Попов, Макар Хлебников, Михаил Кремер, Олег Савостюк, Владимир Лукьянчиков и другие.

Фото: Предоставлено кинокомпанией "СТВ"

Цитата от продюсера Сергея Сельянова (фильм снимает кинокомпания "СТВ"): "Я от этого фильма жду мощного и яркого высказывания про нас, про тех про кого Жванецкий сказал "В драке не выручат, в войне победят". Нам нужны фильмы про нас и, думаю, что кроме Бориса мало кто сегодня может сделать такое кино".

"Три минуты молчания" Георгия Владимова - одна из любимых моих книжек. Я предложила ее прочесть Борису Хлебникову. К моей радости, повесть его зацепила и начался долгий и непростой местами путь по адаптации этой книжки в сценарий. Надо сказать, что литературная основа была очень сильно изменена: как любую отличную литературу "Три минуты молчания" очень сложно экранизировать. Кроме того, это большой и сложнопостановочный фильм. Мы выстроили в огромных павильонах (в одном из них снимали три года назад наш блокбастер "Конек-Горбунок") интерьеры рыболовецкого траулера, большую часть из которых заранее поставили на гимблы, была разработана специальная система гидравлики, построена декорация носовой части траулера - весьма масштабная конструкция, изготовлены оригинальные - под наши задачи водосбросы, водометы, брызгометы, пневмобочки, ветродуи и прочее. Так же мы прибегали к помощи программы Unreal, в которой воссоздали виртуальную реальность штормовой секвенции и много что еще было сделано. Павильонные съемки пройдут в Санкт-Петербурге до середины августа, а далее группа уедет снимать в Мурманск и Териберку", - говорит продюсер Наталья Дрозд.

В российский прокат фильм выпустит компания SONY PICTURES. Мировыми продажами займется PULSAR CONTENT.