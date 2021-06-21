Названы напитки, которые можно пить в жару

Аномальная жара, обрушившаяся на Санкт-Петербург, вызывает серьезную озабоченность у городских спасателей. В местном управлении МЧС отмечают, что гражданам следует особенно внимательно в этот период следить за своим самочувствием и употреблять больше жидкостей.

В частности, городское управление МЧС рекомендует есть суп, пить чай. Причем, чай в ведомстве советуют охлаждать, в напиток можно добавлять сахар или лимон. Также спасатели обращают внимание, что утолить жажду поможет кофе, рисовый или вишневый отвар, а также хлебный квас.

В день следует пить около двух литров жидкости. Причем, обращают внимание в городском управлении МЧС, пить надо даже в том случае, если не хочется. Чувство жажды часто бывает снижено у пожилых людей, им особенно нужно следить за восполнением жидкости в организме.

Если решено пить чистую воду, то спасатели советуют добавлять в нее немного соли, что позволит уменьшить естественную потерю жидкости организмом и облегчить восстановление водного баланса.