Невакцинированным новгородцам велели ходить на работу в масках

С завтрашнего дня новгородским работодателям запретили допускать к работе сотрудников без средств индивидуальной защиты. Исключение составляют только работники, прошедшие вакцинацию от COVID-19. Такие изменения внесены в указ губернатора "О повышенной готовности", сообщается на официальной странице правительства региона в социальной сети.

Кроме того, на Новгородчине с 22 июня начнут действовать другие ограничения. Так, до 10 июля запрещены все культурно-развлекательные мероприятия, в том числе дни городов и поселков.

Торгово-развлекательные комплексы не смогут работать после девяти часов вечера, а заведения общепита - с полуночи до шести часов утра, включая доставку и продажу еды навынос. Исключения составляют кафе вдоль федеральных трасс М-10 и М-11.

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе за последнюю неделю вырос на 16 процентов. Каждый пятый пациент переносит болезнь в тяжелой форме.