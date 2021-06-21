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21.06.2021 17:21
Рубрика: Власть

Невакцинированным новгородцам велели ходить на работу в масках

Текст: Ульяна Вылегжанина (Новгородская область)

С завтрашнего дня новгородским работодателям запретили допускать к работе сотрудников без средств индивидуальной защиты. Исключение составляют только работники, прошедшие вакцинацию от COVID-19. Такие изменения внесены в указ губернатора "О повышенной готовности", сообщается на официальной странице правительства региона в социальной сети.

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Кроме того, на Новгородчине с 22 июня начнут действовать другие ограничения. Так, до 10 июля запрещены все культурно-развлекательные мероприятия, в том числе дни городов и поселков.

Торгово-развлекательные комплексы не смогут работать после девяти часов вечера, а заведения общепита - с полуночи до шести часов утра, включая доставку и продажу еды навынос. Исключения составляют кафе вдоль федеральных трасс М-10 и М-11.

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе за последнюю неделю вырос на 16 процентов. Каждый пятый пациент переносит болезнь в тяжелой форме.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Вакцинация от коронавируса

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