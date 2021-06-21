Стартовал второй открытый фестиваль "Четвертая Вологда", посвященный памяти известного писателя Варлама Шаламова. Одним из главных его событий стало открытие нового туристического маршрута по местам автора "Колымских рассказов".

В основе - материалы из повести "Четвертая Вологда", архивные и научные труды исследователей творчества писателя, фрагменты книги "Шаламов" Валерия Есипова из серии "ЖЗЛ". Как отметила директор галереи Галина Фалалеева, следуя по маршруту, можно узнать, почему в начале прошлого века Соборную горку называли Шаламовской, в честь кого был наречен писатель и какая интрига связана с его крещением и о многом другом.

Начинается маршрут от Шаламовского дома. Этот двухэтажный особняк за Софийским собором построили в конце XVIII века. Изначально он принадлежал Вологодской епархии, здесь жили семьи служителей церкви. 18 июня 1907 года в этом доме в семье священника и родился Варлам Шаламов. Теперь это мемориальный музей писателя. Завершается же путешествие у Введенского кладбища, где похоронены родители Шаламова.

Кстати, по новому маршруту можно пройти и самостоятельно. Подготовлен и аудиогид, его озвучили вологодские актеры. А на 11 объектах маршрута установлены информационные указатели с QR-кодом для подключения к аудиогиду. Еще один аудиогид появился в самом Шаламовском доме, он сопровождает гостей по экспозиции "Варлам Шаламов - трагический голос России".

Новый туристический маршрут по шаламовским местам разработали сотрудники Вологодской областной картинной галереи.