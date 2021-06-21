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21.06.2021 20:12
Рубрика: Культура

Там линия фронта

В Эрмитаже не забыли про войну
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8486)
В Эрмитаже открылись две небольшие, но очень значимые выставки, которые рассказывают о важнейших страницах нашей истории - блокаде Ленинграда и жизни одного из самых великих музеев мира в осажденном городе.
В экспозиции "Будни войны" представлены предметы, с помощью которых спасали Зимний дворец, Эрмитажный театр, все корпуса музея - этими щипцами хватали зажигательные бомбы. Фото: Сергей Николаев В экспозиции "Будни войны" представлены предметы, с помощью которых спасали Зимний дворец, Эрмитажный театр, все корпуса музея - этими щипцами хватали зажигательные бомбы. Фото: Сергей Николаев
В экспозиции "Будни войны" представлены предметы, с помощью которых спасали Зимний дворец, Эрмитажный театр, все корпуса музея - этими щипцами хватали зажигательные бомбы. Фото: Сергей Николаев

Экспозицию "Будни войны" разместили в Манеже Малого Эрмитажа, фотографии которого есть на выставке - сюда попал один из снарядов. Всего за дни войны в здания музея и на его территорию угодило три авиабомбы (взорвалась только одна) и около трех десятков снарядов. Осколки одного из них стоят в витрине: он взорвался в Гербовом зале.

Защищавший Ленинград в блокаду форт признан объектом культурного наследия

Самая "крупная" часть экспозиции - штабеля ящиков, в которых ценные коллекции уезжали в эвакуацию. Это, кстати, происходило дважды - сначала в 1917 году, потом в 1941-м. Поэтому на деревянных коробах с крышками еще можно разобрать полустершиеся или закрашенные надписи их прежнего назначения. Например, "фрукты". По выражению гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского, ящики - вообще символ музейной жизни: "В мирное время в них экспонаты ездят на выставку, в военное время они спасают".

К весне 1942 года в Эрмитаже осталось 42 охранника, 38 рабочих и 36 научных сотрудников

К весне 1942 года в Эрмитаже осталось 42 охранника, 38 рабочих и 36 научных сотрудников. И они не только старались сохранить здания и экспонаты, но и вели профессиональную работу. Например, в декабре 1941 года - очень тяжелое время - состоялось торжественное научное заседание, посвященное 500-летию великого узбекского поэта и философа Алишера Навои. А еще музейщики как могли помогали фронту. Заметка в эрмитажной стенгазете сообщает, что работники собрали 6600 рублей на теплые вещи солдатам, связали 80 пар теплых носков и сшили 80 носовых платков.

В войну в Эрмитаж угодило три авиабомбы и десятки снарядов. Фото: Сергей Николаев

Осажденный, но не побежденный город вызывал у противника уважение, смешанное со страхом. Однако Ленинград не полагался только на "личный пример" - работали типографии, печатались листовки. Такую же пропагандистскую работу вели фашистские войска, поэтому вторая выставка носит название "По разные стороны линии фронта". В ее основе - документальные свидетельства героизма сотрудников Эрмитажа, воевавших с оружием в руках или оставшихся в городе, их наброски и письма, книги, которые они читали в дни войны или написали о ней позже. В экспозиции представлено несколько советских плакатов военных лет, предназначенных для поднятия боевого духа военных и гражданских. Они были привезены из эвакуации. Один напоминает о подвиге Александра Невского: 1242 (год Ледового побоища) - 1942. Другой в карикатурах рассказывает историю "Их пятеро было" - этакая вариация на тему стихотворения про десять негритят. Элементов "с той стороны" в экспозиции не так и много. Но от того, что они собой представляют, мороз по коже еще сильнее. Сельскохозяйственный календарь для оккупированных территорий на 1943 год напоминает в череде памятных годовщин: об учреждении Российской академии наук - и о восстановлении НСДАП, о рождении Дмитрия Менделеева - и о дате, когда Хорст Вессель (композитор нового национал-социалистического гимна) скончался от ран. А для семей военных, осаждавших Ленинград, предназначался в подарок к Рождеству 1943 года альбом 12 BILDER AUS RUSSLAND ("12 изображений России").Во время прорыва блокады один экземпляр подарочного издания попал в руки лейтенанта Красной Армии Ивана Мецхваришвили, который по образованию был архитектором. И тот увидел ценность военного трофея в том, что он сможет стать документальным материалом при восстановлении пригородов после войны.

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