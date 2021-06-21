В Гатчинском кинофестивале смогут принять участие дети от 5 до 18 лет

В Гатчине в сентябре пройдет VIII кинофестиваль "Литература и кино" - детям". Объявлен прием заявок от участников на два конкурса: кинематографический и на лучшую литературную работу.

Ребята могут предоставить жюри свою работу в жанрах "Рассказ", "Сказка" или "Стихотворение". Или снять свой мультик или фильм. Главное условие - киноработа должна быть основана на литературном произведении или на биографии писателей и поэтов.

Прием заявок состоится с 21 июня по 5 сентября. В кинофестивале могут принять участие дети от 5 до 18 лет (они будут разделены на две возрастные группы: от 5 до 11 лет, с 12 до 18 лет).

Как сообщает оргкомитет, в этом году у кинофестиваля международный статус: в члены жюри приглашены известные кинодеятели из-за рубежа, в числе участников планируют быть дети и подростки не только из России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Еще одна новость. С этого года кинофестиваль начинает работу в смешанном формате: онлайн и офлайн, что актуально в современных жизненных реалиях и удобно для участников из разных городов и стран. "Мы проанализировали интерес, который вызывает тематика кинофестиваля "Литература и кино" - детям", и поняли, что фестивалю пора выходить на международный уровень", - комментирует новый директор этого кинофорума, режиссер и продюсер Власта Арно.

Кинофестиваль "Литература и кино" - детям" пройдет в Гатчине с 21 по 23 сентября.

В оргкомитете обращают внимание на то, что те мероприятия фестиваля, что пройдут в офлайн формате, будут проводиться в строгом соответствии с санитарными правилами и ограничениями. Участников будут держать в курсе всех изменений.