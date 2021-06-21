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21.06.2021 09:29
Рубрика: Общество

В Мурманской области из-за коронавируса закроют театры и фудкорты

Текст: Вера Черенева (Мурманская область)

В Мурманской области из-за роста заболеваемостью коронавирусной инфекцией вводятся новые ограничения. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона.

Фото: Сергей Николаев / РГ
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Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, с 22 июня в регионе закрываются все учреждения культуры: театры, филармонии и дворцы культуры. Все культурно-массовые мероприятия, включая уличные праздники, отменяются.

Власти региона призвали всех работодателей отказаться от командировок и всячески стимулировать вакцинацию сотрудников, в частности, предоставлять им выходные дни в день прививки и после нее.

Ограничения касаются и сферы соцосбслуживания. С 22 июня пансионаты для пожилых и другие стационары запрещено посещать третьим лицам.

С 23 июня фудкортам в торговых центрах разрешено работать только на вынос или в формате курьерской доставки. Обеденные зоны в ТЦ временно закрываются, как и детские игровые комнаты.

Кинотеатрам разрешили продолжить работу, но при условии, что наполняемость зала составит менее 50 процентов.

Фото: РИА Новости
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Запрета на спортивные мероприятия нет, но при этом они должны проводиться без зрителей.

На совещаниях в компаниях число участников не может превышать 30 человек.

А с 26 июня ограничения коснутся туристов. Их начнут пускать в гостиницы и хостелы только при условии, что они предоставят один из трех документов. Отельеры будут принимать сертификаты о вакцинации, справки о наличии антител или ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до заселения.

Столь жесткие меры в Мурманской области объясняют ростом заболеваемости. Накануне в регионе выявили 97 новых случаев COVID-19, а еще 6 июня их было 50.

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