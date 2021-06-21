В Мурманской области из-за коронавируса закроют театры и фудкорты

В Мурманской области из-за роста заболеваемостью коронавирусной инфекцией вводятся новые ограничения. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона.

Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, с 22 июня в регионе закрываются все учреждения культуры: театры, филармонии и дворцы культуры. Все культурно-массовые мероприятия, включая уличные праздники, отменяются.

Власти региона призвали всех работодателей отказаться от командировок и всячески стимулировать вакцинацию сотрудников, в частности, предоставлять им выходные дни в день прививки и после нее.

Ограничения касаются и сферы соцосбслуживания. С 22 июня пансионаты для пожилых и другие стационары запрещено посещать третьим лицам.

С 23 июня фудкортам в торговых центрах разрешено работать только на вынос или в формате курьерской доставки. Обеденные зоны в ТЦ временно закрываются, как и детские игровые комнаты.

Кинотеатрам разрешили продолжить работу, но при условии, что наполняемость зала составит менее 50 процентов.

Запрета на спортивные мероприятия нет, но при этом они должны проводиться без зрителей.

На совещаниях в компаниях число участников не может превышать 30 человек.

А с 26 июня ограничения коснутся туристов. Их начнут пускать в гостиницы и хостелы только при условии, что они предоставят один из трех документов. Отельеры будут принимать сертификаты о вакцинации, справки о наличии антител или ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до заселения.

Столь жесткие меры в Мурманской области объясняют ростом заболеваемости. Накануне в регионе выявили 97 новых случаев COVID-19, а еще 6 июня их было 50.