В Петербурге открылась выставка о ранних подвигах Суворова

В Государственном мемориальном музее А.В. Суворова состоялось открытие выставки, посвященной первым шагам будущего генералиссимуса на военном поприще.

Молодость Суворова овеяна целым рядом легенд, разоблачить или подтвердить которые, по задумке организаторов, и поможет новая экспозиция.

Открывая выставку, директор Государственного мемориального музея А.В. Суворова Ольга Сотчихина напомнила о первых шагах будущего полководца:

- Началось все с обычая записывать малолетних детей на военную службу. Этого не избежал и маленький Суворов, которого в 13 лет записали солдатом в Семеновский полк. Правда, он сразу же ушел на домашнее обучение на целых шесть лет. В полк он прибыл в 1747 году уже капралом, и началась его военная служба. В полку он дослужился до сержанта. В 1754 году он был переведен в Ингерманландский полк.

На выставке можно увидеть аналог серебряного рубля, легенда о котором является одним из самых известных суворовских сюжетов.

Как гласит история, императрица Елизавета Петровна наградила серебряным рублем молодого гвардейца Суворова за примерную караульную службу.

В экспозиции представлены и портреты современников Суворова, проходивших службу в одно время с ним. Среди них были братья Алексей, Григорий и Федор Орловы, Иван и Николай Салтыковы, Александр Прозоровский и Василий Майков. Последний, уже в первые годы службы писавший стихи в подражание Ломоносову, позднее первым откликнулся на победы Суворова в первой Русско-Турецкой войне: "Кто храбрость на войне с искусством съединяет, Тот правильно число героев наполняет. Суворов, ты в себе те качества явил…".

Также посетители выставки могут увидеть скульптурные и живописные изображения императора Петра Великого, императрицы Елизаветы Петровны, ротного командира Федора Вадковского и других.

Особенного внимания, по мнению музейных работников, достоин мундир сержанта лейб-гвардии Семеновского полка, подобный тому, который носил будущий полководец, зачисленный в этот полк в 1742 году.

Мундир, хранящийся в Суворовском музее, офицеры полка заказали специально для своего полкового музея в начале ХХ века.

В Суворовском музее обращают внимание на необходимость использовать средства индивидуальной защиты. Посетителей пустят только в масках. При осмотре экспонатов необходимо соблюдать социальную дистанцию. Посетителей с признаками вирусных заболеваний на выставку не пустят. В Суворовском музее призывают граждан, которые не уверены в своем состоянии здоровья, изучить экспозицию виртуально, а на выставку прийти после окончательного выздоровления.