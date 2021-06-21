Вильфанд: Жара, как в пустыне, сохранится в Москве до выходных

Аномально жаркая погода в центре европейской части России сохранится минимум до конца недели. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, из-за мощного антициклона над Верхне-Русской равниной воздух будет интенсивно прогреваться до четверга включительно. "Облаков нет, солнце насыщено энергией. Точно такая же погода в пустынях", - объяснил метеоролог.

В четверг область высокого атмосферного давления чуть сдвинется. Уже в пятницу появятся облака, температурный фон немного понизится. А самым жарким днем этой недели станет 23 июня. В среду воздух прогреется до +36 градусов, сообщает РИА Новости.

В Ленинградской, Калининградской, Псковской и Новгородской областях сильная жара (35-37 градусов) продержится до среды включительно, озвучил неутешительный прогноз Вильфанд.