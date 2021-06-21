Владимир Мединский: В Гатчине заложили мемориал жертвам фашистского геноцида

В Гатчине Ленинградской области заложен камень в основание мемориала жертвам гитлеровского геноцида. Мемориал будет посвящен мирным гражданам, погибшим на оккупированных территориях Ленинградской области во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

- То, что здесь происходило с мирными жителями, у этого есть только одно название - геноцид, - заявил на открытии закладного камня к мемориалу председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента России Владимир Мединский. - Геноцид, как целенаправленная, осознанная и каждодневно проводимая политика военных и гражданских властей фашистской Германии по отношению к нашим людям.

Мединский напомнил и о том, что большая часть Ленинградской области была оккупирована фашистами на протяжении почти трех лет, а во время блокады Ленинграда от голода и холода погибло около миллиона человек. "Мы не знаем точно, сколько погибло на территории Ленинградской области, - заметил Владимир Мединский, - но мы точно знаем, что ситуация в области мало отличалась. В Шлиссебурге немцы просто отобрали все продовольствие, которое могли найти, поэтому там умер каждый второй.

Гатчинский район Ленинградской области был выбран местом будущего мемориала закономерно - в годы войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские лагеря для советских детей. Сохранились документальные свидетельства и статистика - 82 тысяч человек были замучены в концлагерях на территории Гатчинского района, 6 тысяч мирных жителей повешены. Был создан детский концентрационный лагерь только с одной целью - у детей выкачивать кровь для солдат вермахта.

Мемориал будет создан по инициативе Российского военно-исторического общества и установлен вблизи федеральной автомобильной трассы Р-23, ведущей из Санкт-Петербурга через Псков к Беларуси.

Справка "РГ"

По данным Минобороны РФ, на территории РСФСР в годы оккупации преднамеренно истреблено более двух миллионов мирных жителей. После рассекречивания архивов и раскопок в Новгородской, Ростовской областях и в Краснодарском крае возбуждены уголовные дела об уничтожении более 30 тысяч мирных граждан.