ЕС продлил на год санкции против Крыма и Севастополя

Европейский союз на год продлил действие санкций против Республики Крым и Севастополя. Ограничительные меры продлятся до 23 июня 2022 года, следует из распространенного в понедельник, 21 июня, заявления ЕС.

Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.

Напомним, первые ограничительные меры в отношении Крымского полуострова были введены Евросоюзом в июне 2014 года - всего через несколько месяцев после мартовского референдума о присоединении Крыма к России. Санкционный пакет продлевается ежегодно без обсуждения.