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Рубрика: Происшествия

"Убери камеру и возьми лопату"

Ялту и Керчь спасают после пережитого наводнения
Текст: Сергей Винник (Крым)
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8486)
Керчь и Ялта, пострадавшие от ливней, постепенно возвращаются к нормальной жизни. В обоих городах продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, но в большинстве домов уже есть электричество и вода. Коммунальные службы, спасатели, моряки-черноморцы и горожане, волонтеры из других городов Крыма - все вышли на расчистку улиц от ила и наносов мусора.

Городские службы сейчас работают буквально в круглосуточном режиме. На расчистке трудятся сотни людей и десятки единиц техники. В центре Ялты, на набережной, куда с улиц сливались все потоки, образовался слой грязи, в некоторых местах он толщиной до полуметра. Вчера днем большая часть плитки уже была отчищена, грунт собран в кучи, его постепенно вывозят, как только освобождаются рабочие руки и техника.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Число пострадавших от ливня в Ялте выросло до 49

- У нас в поселке на набережную, на пляж потоки нанесли огромное количество камней, - рассказал житель Гурзуфа Олег Главацкий. - Но в Ялте на набережной это, конечно, бедствие. Такого я не помню. Причем если эта грязь высохнет и схватится, ее потом только техникой можно будет оторвать. А пускать скребки, значит содрать асфальт или плитку. Выход один: надо спешить убрать, пока она не застыла. За лопаты, и вперед.

Тех, кто работает на расчистке, больше всего раздражают множество блогеров или просто зевак, снимающих масштабы бедствия и работающих людей на смартфоны.

- Убери свою камеру и возьми лопату, - раздосадованно говорит женщина молодому человеку с селфи-палкой.

На помощь Ялте и Керчи пришли десятки добровольцев со всего Крыма

Городской пляж в районе набережной накануне напоминал свалку, перерытую оврагами. Селевые потоки смыли в море большую часть гальки, кабинки, урны и все, что попадалось на пути. Сегодня здесь уже поработала техника. Рытвины подсыпали свежим щебнем, пляж разровняли, у набережной в Приморском парке арендаторы выставили зонтики и лежаки, появились загорающие, а кое-кто уже пробует море, несмотря на запрет купаться. На самой набережной появились первые отдыхающие, вышедшие на променад, и обычные атрибуты курортной жизни города - аниматоры в костюмах мультгероев. Многие владельцы кафе и магазинов открылись, но пока только чистят и сушат помещения. Хотя есть и те, кто уже начал торговать.

Мэр города Янина Павленко поблагодарила ялтинцев, не оставшихся равнодушными к общей беде и вышедших на расчистку завалов и уборку мусора.

- Вновь убеждаюсь, что ялтинцы - самые отзывчивые и сплоченные! - сказала Павленко. - Стихийное бедствие коснулось всех: кого-то - больше, кого-то - меньше, но на борьбу с последствиями непогоды дружно выходит весь город. Спасибо каждому! И друзьям из соседних регионов, которые прибыли на помощь, спасибо! Ялта чувствует невероятно мощную поддержку!

Горожане только начали оправляться от шока и во многих местах еще продолжается спасательная операция. Карстовые горы, как губка, напитались влагой и теперь отдают излишки. Вода идет на город из пещер. Ночью на улице Музейной пришлось срочно эвакуировать семью. Поток на улице размыл стену дома, она пошла трещинами, угрожая обрушением всему зданию. В районе троллейбусного парка старые машины развернуло поперек потока, и они образовали дамбу, увеличив площадь затопления.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
В Ялте готовятся к новому удару стихии

На помощь Ялте и Керчи пришли десятки добровольцев со всего Крыма. Одной из первых откликнулась молодежная казачья организация "Черноморцы" Черноморского казачьего войска.

- Ребята отправились в Керчь, как только узнали о масштабах беды в этом городе, потом в Ялту выехали, - рассказала "РГ" координатор волонтеров Ксения Дюрягина.

Волонтерам, которые трудятся на разборе завалов, и пострадавшим крымчанам помогают предприниматели. Кто-то собрал лекарства, другие передали талоны на бензин или продукты, те, кто может, предоставляют свои машины. 22 и 23 июня в Ялте объявлены выходными днями. Из Симферополя на помощь ялтинцам собираются не меньше 70 человек, рассказал член Общественного совета Симферополя Дмитрий Финашкин. Люди в социальных сетях заранее договариваются о поездке, собирают попутчиков.

Тем временем

Роспотребнадзор обязал органы местного самоуправления приостановить эксплуатацию пляжей на пострадавших от наводнения территориях Крыма и Севастополя. Как пояснили в ведомстве, такая мера введена в связи с ухудшением качества морской воды. Также организован круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в Крыму. Сколько конкретно пляжей подверглось подтоплению, Роспотребнадзор не конкретизирует, этот вопрос отдан на усмотрение местных властей, говорит генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. Протяженность пляжей в Большой Ялте - 70 км, очевидно, что затоплены не все эти пляжи. Есть пляжи, которые не пострадали, например, в районе Мисхора, Кореиза, говорит эксперт.

Сейчас Крым ежедневно принимает около 30 тысяч человек в сутки. До конца месяца полуостров примет примерно 300-350 тысяч туристов. "Отмен туров в Крым нет, люди все равно поедут", - заметил Ромашкин.

Евгений Гайва

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