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21.06.2021 14:10
Рубрика: Власть

Минобороны увеличивает группировку в Крыму для оказания помощи после наводнений

Текст: Александр Степанов
Минобороны РФ наращивает в Крыму группировку, которая задействована для оказания помощи жителям, пострадавшим от наводнений из-за продолжительных осадков. Как рассказали в военном ведомстве, решение об увеличении количества военнослужащих принял министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина.

Так, для оказания помощи Минобороны России задействовало около 21 тысячи человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники.

Фото: РИА Новости
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"Работы по оказанию помощи с участием военнослужащих развернуты в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах", - отметили в военном ведомстве.

В состав мобильных отрядов входит специальная инженерная техника для расчистки завалов и селевых сходов грунта, автомобильные цистерны для подвоза питьевой воды. Кроме того, там задействованы большегрузные автомобили повышенной проходимости для перевозки вещей граждан, стройматериалов и товаров первой необходимости. Также по запросу местных властей в населенных пунктах развернуты полевые кухни и созданы мобильные пункты питания.

В Минобороны рассказали, что сейчас военнослужащие расчищают завалы и помогают в очистке домовладений, перевозке личных вещей жителей. Кроме того, военные собирают и вывозят намытый грунт, ведут эвакуацию машин с пострадавших улиц, подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости.

В регионах Власть Безопасность Армия Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство Минобороны Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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