Офицерский бал в Севастополе собрал 1000 участников

Сотни военных и гражданских пар со всей России вышли на паркет во время офицерского бала в Севастополе. Событие состоялось в восьмой раз на плацу Михайловской батареи XIX века.

Бал прошел с соблюдением антикоронавирусных правил. От всех участников потребовали предоставить сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о наличии антител либо сдать ПЦР-тест. Накануне сотрудники первой горбольницы Севастополя протестировали более 300 человек - участников, организаторов и гостей бала. А при входе у каждого приглашенного измеряли температуру.

Нарядные пары отправлялись на бал на катерах с Графской пристани. В Севастопольской бухте напротив Михайловской батареи стоял на якоре фрегат "Херсонес" с алыми парусами. Участников поприветствовал командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов.

- Стало доброй традицией флота и города Севастополя встречать каждый год лучшие пары вооруженных сил России, которые специально готовились к этому балу, - сказал Осипов.

Организаторы посвятили бал 325-летию Военно-морского флота России и 115-летию со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича, он также был приурочен ко Дню города, который Севастополь отмечает 14 июня. Гости приехали на бал из 27 городов со всей территории России, от Владивостока до Калининграда.

- В этом году на балу присутствует около 1000 человек. Традиционно участвует примерно поровну офицерских и гражданских пар, - рассказала руководитель Большого севастопольского офицерского бала Екатерина Графодатская. - Многие участники приехали из других городов, и мне кажется, это хороший знак. Мы подготовили немало танцев на музыку Шостаковича. Конечно, это знаменитый "Русский вальс", фрагменты оперетты "Черемушки", увертюры.

Бал проходит при поддержке Черноморского флота. Моряки-черноморцы в черной и белоснежной парадной форме, летчики морской авиации каждый год становятся его участниками. Капитан третьего ранга Евгений Соколенко познакомился с женой Надеждой на балу.

- Наши друзья встретились здесь на четвертом балу, познакомились и через год поженились, - рассказывает Евгений. - И в том же году я встретил на балу Надежду, через год тоже мы тоже сыграли свадьбу. Теперь участие в этом событии для нас стало ежегодной традицией. Мы завели новых друзей, атмосфера на репетициях этому способствует.

В течение двух месяцев три раза в неделю участники ходят на репетиции, разучивают танцы. Многие впервые учатся танцевать. А наряды начинают искать еще раньше.

- Платье начинаю искать где-то за полгода, продумывать образ, - говорит жена офицера Ирина Кашапова. - Я шестой раз на балу, и каждый раз нужно новое платье. Это того стоит. Можно почувствовать себя прекрасной дамой, за которой ухаживает галантный кавалер.

12 пар приехали с других флотов - Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Каспийской флотилии. Для них устроили отдельный танец. А всего в танцевальной программе бала 36 композиций.

Михаил и Маргарита Балкуновы из Мурманска решили совместить отпуск в Севастополе с посещением бала. Михаил служит на подлодке на Северном флоте. За две недели супругам пришлось освоить все танцы.

- Один из моих любимых - танец пяти флотов, - рассказывает Михаил Балкунов. - В нем участвуют пары, которые приехали сюда с других флотов по командировочным удостоверениям. Чувствуешь принадлежность к ВМФ России и большую ответственность, ведь в этот момент все внимание - представителям флота. Такие балы нужны, чтобы повышать уровень культуры в нашей стране, передавать молодежи и современному обществу традиции, доставшиеся от предков.

По словам Екатерины Графодатской, мероприятие проходит по гражданской инициативе, за счет средств и ресурсов тех, кто хочет сохранить традицию балов.