Под Туапсе при столкновении двух автобусов пострадали восемь детей

В поселке Новомихайловка Туапсинского района произошло столкновение двух автобусов, следовавших в попутном направлении. Один из них загорелся, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Инцидент случился в понедельник на трассе Е97 Джубга - Сочи. Как сообщают РИА Новости, в ДТП пострадали девять человек, в том числе восемь детей. Возгорание автобуса уже удалось ликвидировать.

"Все, кто обратился за помощью, доставляются в лечебное учреждение, - уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. - Информация о характере и степени травм установят специалисты лечебного учреждения".

К работам привлекли 25 человек личного состава и девять единиц техники. Информация о пострадавших уточняется. Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС.