Суд продлил арест обвиняемому в госизмене жителю Севастополя

Лефортовский суд Москвы продлил до 20 сентября меру пресечения в виде заключения под стражу жителю Севастополя Евгению Петрушину, который обвиняется в госизмене. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Романова.

Сотрудники ФСБ задержали Петрушина задержали в Севастополе 22 апреля. Первоначально санкцию на его арест дал Ленинский районный суд Севастополя. Позже молодого человека этапировали в Москву в СИЗО "Лефортово".

По данным спецслужбы, он целенаправленно собирал и передавал в главное управление разведки министерства обороны Украины сведения, составляющие государственную тайну. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, речь идет о сведениях о деятельности Черноморского флота РФ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.