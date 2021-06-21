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21.06.2021 22:18
Рубрика: Происшествия

Кредит по сговору

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8486)
В Астрахани вынесли приговор крупным чиновникам по делу о внушительных кредитных махинациях с бюджетными средствами: бывший глава правительства области Расул Султанов и экс-министр финансов региона Виталий Шведов признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями.

Кировский районный суд приговорил Султанова к 5 годам, а Шведова - к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, им запрещено занимать государственные и муниципальные должности 3 года.

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Оглашение приговора по делу, которое расследовалось два года, заняло больше пяти часов. При этом Шведов отрицал свое участие в преступлении, а Султанов полностью признал свою вину.

В 2018 году Шведов и Султанов привлекли для нужд региона несколько коммерческих кредитов на общую сумму 6,2 миллиарда рублей под 7-8,5 процента. Но, как объявила судья по делу Екатерина Сокольская, необходимости в их привлечении не было: на счетах облбюджета области были значительные остатки средств, а чиновники могли оформить госкредит под 0,1 процента. В результате их действий бюджету области причинен крупный ущерб в размере более 405 миллионов рублей и подорван авторитет государства. По словам судьи, оба чиновника действовали в целях личной заинтересованности по предварительному сговору и предвидели тяжкие последствия.

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