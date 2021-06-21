В Сочи мошенники похитили земельные участки на 46 млн рублей

В городе-курорте Сочи сотрудники прокуратуры выявили хищение одиннадцати земельных участков.

По информации надзорного ведомства мошенники предоставили для регистрации права подложные документы и тем самым вывели из состава земель не разграниченной собственности участки общей площадью 2,26 гектара. Их кадастровая стоимость составила более 46 миллионов рублей.

"По материалам проверки 18 июня 2021 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Инициирован возврат земель муниципалитету".