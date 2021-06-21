Губернатор Челябинской области привился от COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выложил в Instagram видео с вакцинации. В посте он указал, что сделал прививку от коронавируса.

- Это ответственность перед вами, коллегами по работе и близкими. Плюс готовлюсь к серии поездок в муниципалитеты. Хочу вживую общаться с жителями, не подвергать никого риску, - сообщил он подписчикам.

Он также отметил, что с января у него есть антитела, но их количество снизилось, и он решил вакцинироваться в одной из поликлиник.

В своем посте Текслер призвал южноуральцев делать прививки, чтобы выработался коллективный иммунитет.

- Пусть в нашей области будет спокойное и благополучное лето, - сказал он.

Напомним, в апреле 2020 года губернатор самоизолировался на рабочем месте из-за положительных тестов на COVID-19 у своего пресс-секретаря.

Между тем

По данным оперштаба региона, за последние сутки в Челябинской области подтвердилось 103 случая заболевания новой инфекцией. Всего количество случаев достигло 64 919. На данный момент в области болеет 2051 человек. Выписан 101 человек, с начала пандемии с болезнью справились 59873 южноуральца. Погиб один человек.