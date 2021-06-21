Новости

В центре Гамалеи объяснили необходимость ревакцинации от коронавируса 15:43
Аксенов отреагировал на продление ЕС санкций против Крыма 15:30
В Бресте презентовали книгу "Подвиг советского народа бессмертен..." 15:23
Губернатор Челябинской области привился от COVID-19 15:20
Испытания авианосца мощным взрывом показали на видео 15:20
ФНПР: Сокращение рабочего дня из-за жары не скажется на зарплате 15:19
В Башкирии внедорожник столкнулся с пассажирским поездом 15:14
В домах Петербурга в 33-градусную жару включили отопление 15:07
Потанин сообщил Путину о планах "Норникеля" 14:56
Сбербанк подключил свои карты "Мир" к сервису Mir Pay 14:56
В Петербурге на "Алые паруса" перекроют набережные и проходы к крышам 14:55
Джабаров: ЕС не понимает, что санкции против Крыма бессмысленны 14:52
Мурашко объяснил, нужно ли сдавать тесты на антитела после вакцинации 14:48
Россия покажет снаряды нового поколения 14:44
Володин рассказал о консолидации в Госдуме при обсуждении важных вопросов 14:35
Чернышенко поручил госкомпаниям нарастить закупки отечественного ПО 14:26
Роспотребнадзор потребовал закрыть пострадавшие от потопа пляжи Крыма 14:26
Более 100 кафе и ресторанов подали заявки на создание у себя бесковидных зон 14:25
Путин: Полномочия Думы по формированию правительства - это "не какой-то фантик" 14:22
Песков рассказал о ревакцинации от коронавируса 14:22
Воронежские власти продлили запрет на массовые мероприятия 14:13
Путин отметил непрерывную работу парламента в пандемию 14:12
В Казахстане выявили мутацию коронавируса, схожую с индийским штаммом 14:09
В московском метро безбилетник напал на сотрудников безопасности 13:58
Организаторам вечеринки на Северном речном вокзале грозит штраф до 1 млн рублей за нарушение противоковидных мер 13:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как работает ресторан формата COVID-free
Как работает ресторан формата COVID-free
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
21.06.2021 15:20
Рубрика: Власть

Губернатор Челябинской области привился от COVID-19

Текст: Юлия Мякишева

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выложил в Instagram видео с вакцинации. В посте он указал, что сделал прививку от коронавируса.

Фото: iStock
В Свердловской области отменили фестиваль Ural Music Night и выпускные

- Это ответственность перед вами, коллегами по работе и близкими. Плюс готовлюсь к серии поездок в муниципалитеты. Хочу вживую общаться с жителями, не подвергать никого риску, - сообщил он подписчикам.

Он также отметил, что с января у него есть антитела, но их количество снизилось, и он решил вакцинироваться в одной из поликлиник.

В своем посте Текслер призвал южноуральцев делать прививки, чтобы выработался коллективный иммунитет.

- Пусть в нашей области будет спокойное и благополучное лето, - сказал он.

Напомним, в апреле 2020 года губернатор самоизолировался на рабочем месте из-за положительных тестов на COVID-19 у своего пресс-секретаря.

Между тем

По данным оперштаба региона, за последние сутки в Челябинской области подтвердилось 103 случая заболевания новой инфекцией. Всего количество случаев достигло 64 919. На данный момент в области болеет 2051 человек. Выписан 101 человек, с начала пандемии с болезнью справились 59873 южноуральца. Погиб один человек.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин поручил Минобороны ликвидировать последствия наводнений в Крыму
Минздрав дал рекомендации для ревакцинации от COVID-19
Захарова сравнила продление санкций ЕС против Крыма с наступанием на грабли
СК возбудил дело после ДТП с детьми под Туапсе
Набиуллина рассказала о последствиях раздачи денег россиянам
Путин: Россия и США договорились вернуть послов
Кабмин выделит еще 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет