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21.06.2021 15:46
Рубрика: Культура

Любовь к тряпочкам

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 136(8487)
Когда-то в каменном особняке на улице Ленина в Тюмени жил известный промышленник, владелец чугунолитейного завода Николай Дмитриевич Машаров. Сейчас в его владениях работает музей, носящий имя мецената. Последняя выставка - миниатюрная по предметам, но богатая на истории из прошлого - открылась на днях в рамках проекта "Новый ремесленный сезон". Свадебные и домашние одеяния жителей с берегов Туры для экспозиции "В каждом посаде - в своем наряде" предоставила мастер по костюмам, тамбурной вышивке и кубовой набойке Вероника Чикишева, а всевозможных кукол привезла из Ишима куклотерапевт Ирина Тарасенко.
Ирина Тарасенко представила на выставке кукольную миниатюру "Кто куда, а мы на ярмарку". Фото: Ирина Никитина/РГ Ирина Тарасенко представила на выставке кукольную миниатюру "Кто куда, а мы на ярмарку". Фото: Ирина Никитина/РГ
Ирина Тарасенко представила на выставке кукольную миниатюру "Кто куда, а мы на ярмарку". Фото: Ирина Никитина/РГ

Так какую же одежду век назад носили тюменцы? В городе практически невозможно было встретить человека в лаптях: местные, коль в Тюмени работали кожевенные заводы, предпочитали более основательную обувь; в лаптях ходили приезжие. Рубахи, сарафаны и даже лакомники (сумочки на поясе вместо кармана) украшали тамбурным швом, перенятым от соседей-татар (в Центральной России, например, вышивали крестом и набором). Платки женщины выбирали с кубовой набойкой, благо вдоль Туры располагались до десятка красильных мастерских. Кстати, Вероника Чикишева полностью восстановила эту технику. Даже повседневное одеяние тюменских крестьян выглядело очень приличным. Что уж говорить про свадебные наряды и платья мещанок, заказанные у портных по модным журналам!

Фото: iStock
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А в волшебном чемоданчике Ирины Тарасенко много традиционных и современных кукол: если перечислять - газетной полосы не хватит. Одно скажу: их делают из узелка, мешочка, палки, чурки, есть перевертыши, обережные и игровые, найденные в экспедициях и созданные самостоятельно. Еще в раннем детстве переняв любовь к тряпочкам от бабушки и мамы, теперь она не просто мастер, а гуру этого направления. О чем, например, говорит прошлогодняя победа - на Всероссийском конкурсе "Русь мастеровая" Государственного Российского дома народного творчества имени Поленова Ирина получила диплом второй степени за композицию из четырех кукол - поколений одной семьи. Вскоре в Москву на Международный фестиваль лоскутного творчества "Душа России" отправится ишимская Хороводница. А нам остается удивляться смекалке рукодельницы, рассматривая портреты семейной пары, Пушкина, Гоголя, Ершова, которых она изобразила на кусочках знаменитого тюменского ковра для состязания на лучший сибирский сувенир.

Радовать любопытных горожан наряды и куклы будут до 10 июля. Следом во флигель "Дома Машарова" заедут гончары. Заведующая музеем Гульнара Демчук уже и круг для них поставила. Вплоть до 30 сентября гостей собираются удивлять тематическими лекциями, музыкальными гостиными и мастер-классами от 16 авторов на открытом воздухе. А в холодный сезон уже под крышей вновь откроют "Школу мастерства", ведь осень и зима - самое время плести из рогоза и валять валенки.

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