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Рубрика: Общество

Минус балл за прическу

Преподаватели снизили "неформальному" студенту оценку в дипломе
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 136(8487)
Широкий общественный резонанс вызвала история выпускника Уральского политехнического колледжа Романа Щербакова, поплатившегося за любовь к экстравагантным прическам. В дискуссию на тему, может ли внешний вид учащегося влиять на его оценки, включились не только педагоги и правозащитники, но и чиновники министерства образования, а также прокуроры.

На защиту диплома Роман, будущий специалист по операционной логистике, пришел не как на праздник - в костюме и галстуке, а в привычной повседневной одежде. К тому же полгода назад молодой человек перекрасил волосы в голубой, с легкой зеленцой, цвет. Замечаний студенту преподаватели не делали, сережек в носу и ушах как бы не замечали. В уставе учебного заведения дресс-код для студентов не прописан.

В таком же виде Роман предстал перед членами экзаменационной комиссии. Проработкой темы диплома они остались довольны, на все вопросы выпускник отвечал без запинок. Однако женщины-педагоги напрямую заявили: "Защита хорошая, но твои зелено-голубые волосы все испортили, поэтому получаешь "хорошо".

В уставе учебного заведения дресс-код для студентов не прописан

Торжественный момент оглашения "приговора" Роман записал на видео - без коварных и далекоидущих целей, просто для личного архива. Но, когда получил отповедь, тут же от обиды выложил ролик в Сети.

Ситуация, когда ученика оценили не только по уму, но и по одежке, вызвала бурные обсуждения в соцсетях. Защитники педагогов рубили с плеча: "Хватит всяких моргенштернов воспитывать!", "Я бы такого на работу не взяла". Но сторонников права на самовыражение оказалось гораздо больше.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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- Знание - одно, а внешний вид - совсем другое. Конечно, многим педагогам не нравится молодежная субкультура. Были времена, когда всех равняли под одну линейку. К такому скатываться нельзя, это прямое нарушение прав человека, - объяснил свою позицию "РГ" руководитель Уральского родительского комитета Евгений Жабреев.

Общественник уверен: намеренно занизив балл за нестандартную наружность, преподаватели нанесли молодому человеку психологическую травму, на корню подрубив желание проявлять индивидуальность.

- К нам поступает немало жалоб похожего содержания, когда педагоги необъективно оценивают потенциал ребенка именно из-за его внешности, - говорит уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. - На мой взгляд, история с Романом - готовый тренинг о том, как избежать подобных конфликтов. Непонимание между поколениями существует веками, и кому, как не педагогам, учиться объективным подходам в оценке знаний.

Кстати, оценку в дипломе исправили: аттестационная комиссия колледжа пересмотрела свой вердикт и поставила Роману "отлично". А вот действия сотрудников колледжа изучает руководство. В министерстве образования Свердловской области подчеркивают: при аттестации преподавателям следует оценивать исключительно знания студентов.

- Ни внешний вид, ни иные характеристики не должны влиять на итоговый результат, - отмечают в ведомстве.

Прокуратура, в свою очередь, проверяет, как в колледже соблюдают требования законодательства при приеме экзаменов и защите дипломов.

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