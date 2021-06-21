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21.06.2021 09:01
Рубрика: Власть

На Урале из-за COVID-19 новобранцев отправили в войска без провожающих

Текст: Татьяна Воробьева

С территории Среднего Урала оправился первый эшелон с призывниками: более 200 молодых людей будут служить на Дальнем Востоке.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Призывников обяжут самостоятельно приходить в военкомат

"В связи с ограничительными мерами, действующими на территории Свердловской области, торжественная отправка новобранцев прошла без участия их родственников", - сообщили в пресс-службы Центрального военного округа.

Все отправляющиеся служить срочники - с отрицательными тестами на коронавирусную инфекцию, наполняемость поезда - 50 процентов (для соблюдения социальной дистанции). "Работники военкомата, кто занимается вопросами призыва, вакцинированы", - подчеркнул Сергей Чирков, временно исполняющий обязанности комиссара Свердловской области.

Перед отправкой состав продезинфицировали, призывников обеспечили средствами индивидуальной защиты. В воинскую команду входит также фельдшер, который будет следить за состоянием здоровья молодых людей.

Один из вагонов состава отдан под ресторан. Юноши будут в пути семь дней, все это время их обеспечивают трехразовым горячим питанием. "Накануне подготовили свежие продукты - мясную и рыбную продукцию, крупы, овощи, фрукты и соки", - рассказали в ЦВО.

Кстати

Задание области на призыв - более четырех тысяч человек, новобранцам предстоит служить во всех регионах РФ, во всех видах войск.

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