На Урале сирота получит компенсацию за не выделенную по суду квартиру

Пять лет назад после разбирательств в Режевском суде свердловский минстрой получил исполнительный лист: построить или купить Ивану Пересмехину жилье. Но так и не сделал этого. Теперь регион обязан выплатить парню 155 тысяч рублей.

На вопрос о том, как попал в категорию сирот, Иван отвечает коротко: "мать - пьяница". Женщину лишили родительских прав, и с младшим братом они оказался в детдоме. Оттуда Ивана забрал к себе дед.

- Мне тогда было лет десять,- вспоминает Пересмехин. - Мы жили вместе, а после окончания школы я ушел в армию. Когда вернулся, около полутора лет снимал квартиру сам, но потом снова вернулся к дедушке, чтобы помогать по хозяйству.

Еще в детстве братьев признали сиротами, а значит, наделили правом на жилье от государства. Воспользоваться им оказалось непросто. Ситуацию осложняло то, что по документам у матери Ивана было социальное жилье, предоставленное администрацией. Его и планировали передать братьям.

- Но площадь по квадратам не совпадала с указанной, само здание не ремонтировалось и не обслуживалось: ни воды, ни отопления, только свет. Когда дедушка получил постановление, что помещение закреплено за младшим братом, ездил разбираться в опеку, но бесполезно. А в 2013 году суд вообще признал помещение нежилым, - вспоминает Иван.

Тем временем льготная очередь на жилье продвигалась в обратном направлении. В соцзащите объясняли: сироты находятся в одном списке с другими категориями граждан, которых особо опекает государство. Обманывают, понял Иван, и обратился в суд. В январе 2016 года Режевской суд обязал областной минстрой построить или приобрести парню жилье. Решение так и не исполнили: очередь продвигалась крайне медленно. На декабрь 2016 года Иван был 43-м, в марте 2021-го - 27-м. Тогда обратился за помощью к юристу.

- В 2010 году был принят 68-ФЗ "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок", благодаря которому сироты могут получить компенсацию в среднем по 30 тысяч за каждый год ожидания. Она выплачивается на основании судебного решения, когда истцу исполнилось 18 лет, - объясняет суть административного дела юрист Александр Ермаков.

Во время разбирательства в облсуде выяснилось: минстрой все-таки пытался обеспечить юношу крышей над головой. Не получилось. Объявляли аукционы на строительство жилья, но почти все не состоялись.

- Суд пришел к выводу, что общий срок исполнения судебного акта не является разумным, - сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. - И это не связано с обстоятельствами непреодолимой силы, которые делали бы невозможным исполнение решения.

Не имеет, оказывается, значения и то, что вины ответчиков тут вроде как нет. По закону, компенсация присуждается независимо от наличия-отсутствия вины у тех госорганов, которые обязаны выполнить вердикт.

Требования сироты удовлетворили. Помимо компенсации в 155 тысяч рублей, с регионального минфина взыщут так же расходы на госпошлину и 10 тысяч на оплату услуг представителя Ивана.

- Сложившаяся ситуация связана с особенностями организации госзакупок, - прокомментировали "РГ" дело Пересмехина в министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. - Органы власти объявляют аукцион на строительство либо приобретение жилья для детей-сирот, если на участие в нем никто не заявляется, аукцион признается несостоявшимся. Именно такая ситуация сложилась в Режевском городском округе. Денежных выплат и сертификатов, чтобы люди могли сами приобрести квартиру, для этой категории льготников в регионе не предусмотрено.

Да, сложности с жильем для сирот в маленьких городах, подтвердил представитель Ивана, тем и объясняются: нет там крупных застройщиков, а компании из соседних или удаленных крупных городов за дело не берутся - не выгодно.

Главная проблема сироты, увы, никуда не делась. На второе полугодие власти запланировали повторные аукционы на строительство (приобретение) жилья в Реже. Если аукционы состоятся, установят сроки передачи квартир льготникам. Если нет, и в течение года вердикт опять не исполнят, Иван сможет снова подать аналогичный административный иск. И так - каждый год, пока жилье не предоставят.