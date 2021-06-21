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21.06.2021 10:08
Рубрика: Происшествия

УФАС: Подключить садовый домик к электричеству можно всего за месяц

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В самом разгаре садово-дачный и строительный сезон. Многим гражданам, которые планируют возвести за лето садовый домик или частный дом, будет полезно узнать, что сейчас на подключение объекта к электричеству сетевой компании дается ровно месяц (если его мощность не превышает 15 кВт и от границы участка до точки подключения не больше 300 метров).

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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- В правила техприсоединения изменения внесли еще в апреле: сроки сократились с четырех месяцев до одного. Это сделано в целях улучшения инвестклимата в регионах. Проект постановления правительства Минэнерго РФ готовило целый год, но, надо признать, что не все энергоснабжающие компании оказались к этому готовы, - отмечает руководитель свердловского УФАС России Дмитрий Шалабодов.

С начала года региональные антимонопольщики вынесли 94 постановления за нарушение правил техприсоединения к сетям на 23 миллиона рублей. В 2020 году к ответственности энергоснабжающие организации привлекли 122 раза. Сумма наложенных штрафов составила 21 миллион рублей, в федеральный бюджет нарушители выплатили почти 14 миллионов. Чаще всего потребители жалуются на электросетевые и газораспределительные компании, которые не укладываются в нормативные сроки подключения, навязывают невыгодные условия. Например, требуют от граждан оплатить какие-то работы за пределами личного участка. С опозданием высылают проекты договоров о техприсоединении и выдают технические условия, запрашивают документы, не предусмотренные федеральными правилами.

- На увеличении числа жалоб сказывается не только "сарафанное радио" (кто-то видит, что у соседа проблема решилась, и тоже обращается к нам), но и наша жесткая позиция. За необоснованные отказы и затягивание работ руководитель сетевой организации может быть дисквалифицирован. Когда штраф в несколько сотен тысяч рублей платит компания, а директор - всего 10 тысяч, для него это не существенно. А вот перспектива дисквалификации с запретом работать в отрасли три года - очень сильная мотивация, - говорит Дмитрий Шалабодов.

Подробнее читайте в одном из ближайших номеров "РГ-Неделя".

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