Мой приятель как-то рассказал, что получил за месяц пять тысяч рублей ничего не делая. Я сначала испугался, не попал ли он в какую-нибудь финансовую пирамиду и не стал ли засиживаться в букмекерских конторах, но все оказалось проще. Он завел обычную банковскую карту с кешбэком, а поскольку делал ремонт, то и тратил с нее прилично. В итоге пять тысяч "прилетели" просто за то, что он расплачивался везде "пластиком". С тех пор корреспондент "РГ" не только завел похожую карту, но и узнал много других приемов, которые позволяют зарабатывать или экономить почти на пустом месте.

Далеко не все знают, что у карты "Тройка" есть собственная система лояльности. Так что на поездках в метро можно не только тратить, но и зарабатывать. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Вам пришел кешбэк

На момент разговора с приятелем я тоже почти везде платил картой, но обычной, зарплатной. Посчитал и понял, что в месяц иногда расходую больше 50 тысяч рублей - то делаю крупные покупки, то все семейные нужды оплачиваются только с моей карточки. Позвонил в банк, и тот мне предложил на первый месяц 2,5% кешбэка. Новую карту сделали за пару-тройку дней, комиссия была предусмотрена только в том случае, если в месяц я потрачу с нее меньше пяти тысяч рублей - это маловероятно, поскольку на одни обеды в редакционной столовой тогда уходило больше. В итоге я стал каждый месяц получать 1-2 тысячи рублей в качестве кешбэка. А еще банк регулярно предлагал покупать что-то у магазинов-партнеров с повышенным кешбэком - так мне вернули 20% стоимости нового пылесоса и 25% за мультиварку. Суть в том, что я бы все равно сделал все эти покупки. А так по итогам года банк прислал мне уведомление, что в общей сложности я вернул в качестве кешбэка без малого 25 тысяч! Цена нового телевизора.

Единственное, что нужно учитывать в таких случаях - условия. Зайдите на сайт банка и посмотрите - не придется ли вам много платить за обслуживание карты? Часто есть варианты, где никаких комиссий нет в принципе. А еще помимо денежного кешбэка можно выбрать возврат, например, миль. То есть вам будут возвращать за покупки не деньги, а мили, на которые можно купить авиабилеты, или баллы, которые можно потратить у партнеров. В таких случаях можно рассчитывать на возврат не 1-2% от покупок, а, например, 3%. Зачем это банку? Он берет комиссию с продавцов за каждую транзакцию, так что в качестве кешбэка просто делится с вами частью своей прибыли и стимулирует покупать больше.

Тратите на коммуналку больше десятой части бюджета? Имеете право на субсидию

Но возвращать часть своих расходов можно не только через банк. Взять, к примеру, карту "Тройка". С ее помощью совершается свыше 90% поездок на метро. Я не знаю ни одного москвича, у которого бы не было "Тройки". Даже заядлые автомобилисты держат этот "пластик" в бумажнике, ведь нет-нет да и нужно спуститься в подземку или объехать пробку по выделенке на автобусе. Но при этом мало кто знает, что у этой карты есть собственная система лояльности. Она приносит 3% с каждого пополнения карты, а за покупки у партнеров начисляет до 50% от потраченного. Смешно, но об этом я узнал от того же самого приятеля. Полез регистрироваться и увидел, что у меня накопилось невостребованного кешбэка на 600 с лишним рублей. В пару кликов перевел их на "Тройку" и целую неделю катался на работу и по делам бесплатно. Бонусы начисляют, даже если в программе вы еще не зарегистрированы.

Похожие схемы есть и у многих других сервисов. Если вы, например, часто ездите на машине, то заведите бонусную карту любимой заправочной сети - кешбэка хватит, чтобы раз в год покупать на него моторное масло. А если регулярно посещаете кинотеатры, то спросите, нет ли бонусной системы у них - так можно превратить каждый десятый визит в бесплатный. Главное, повторюсь, внимательно читать условия, чтобы вдруг не оказаться должником, например, тратя меньше определенного лимита.

"Пластик" сегодня принимают к оплате хоть в ресторанах, хоть в кассах метро. Фото: photoxpress

Получите, распишитесь

Но это все бонусы, которые дают за покупки. А если не на что покупать или вы пенсионер, который живет только на пенсию? С 15-20 тысяч в месяц кешбэк тоже не лишний, но на него все же не разгуляешься. Здесь, впрочем, тоже много хитростей или, как говорят молодые, лайфхаков. Во-первых, практически все льготы в нашей стране носят заявительный характер - это значит, что пока вы не напишете заявление и не соберете подтверждающие документы, никто вам ничего не заплатит и зачастую не расскажет - для этого тоже нужно обращаться самим. И если про пенсию, льготы на проезд или оплату коммуналки обычно все знают, то существуют и довольно "секретные" льготы. Причем не всегда нужно быть малоимущим, инвалидом или многодетным родителем, чтобы их получить.

1-3 процента обычно составляет кешбэк, который можно получить за покупки банковскими картами

Возьмем, к примеру, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Во-первых, на них можно рассчитывать независимо от статуса - даже если вы здоровый работающий человек или студент. Во-вторых, у москвичей есть хорошая фора - в столице субсидии назначают, если траты на ЖКУ превышают 10% от вашего бюджета. Во многих других регионах эта планка поднята до 22%. Давайте посчитаем. Возьмем условную семью из трех человек - мама, папа и ребенок-школьник. Живут в трехкомнатной квартире площадью 65 "квадратов". Семейный бюджет - 75 тысяч рублей в месяц. А коммуналка в среднем обходится в 9 тысяч. Нетрудно посчитать, что платежка за коммуналку у этой семьи съедает 12% бюджета, а значит, они могут оформить субсидию в размере 1500 рублей. Если бы доходы были меньше или коммуналка выше, то и выплата была бы больше. В городском центре жилищных субсидий говорят, что средний размер выплаты в Москве - 2,7 тысячи рублей. И получают их более 630 тысяч столичных семей.

Бывают и другие не самые очевидные льготы. В моей семье, например, недавно родился ребенок. С выплатами в связи с рождением все довольно просто - если мама работала, то декретные оформляются на работе, а если нет, то все можно сделать онлайн через сайт госуслуг. Живем мы в Подмосковье. В два месяца ребенка нужно было обязательно показать педиатру - поехал в поликлинику вместе с женой, чтобы помочь. И пока ждал приема у врача, от скуки читал развешанные на стенах плакаты - там и про график прививок, и про правила оформления полиса ОМС, и про многое другое. На одной из неприметных бумажек прочитал, что детям в возрасте до года положена выплата на питание - 1000 рублей в месяц. И потом еще 600 рублей в месяц в возрасте от года до трех. Стал копаться в интернете, нашел информацию о выплате, собрал документы и отправил все онлайн - деньги в итоге пришли за первые четыре месяца сразу, все 4000 рублей. И пока приходят каждый месяц по тысяче. Ребенка, конечно, с таким бюджетом не прокормишь, но помощь все равно не лишняя. Наша соседка, кстати, тоже узнала об этой выплате случайно - от моей жены. Ее ребенку было уже полгода - получила сразу 6000 рублей.

Кстати

Полезные ссылки

subsident.ru - сайт городского центра жилищных субсидий;

dszn.ru/navigator - навигатор социальных услуг Москвы. Позволяет найти на карте ближайшую организацию, где можно получить городские соцуслуги;

uslugi.mosreg.ru/category/15570/es - экспертная система портала госуслуг Подмосковья. Просит ответить на несколько вопросов и подсказывает, на какую соцподдержку вы можете рассчитывать;

gorodtroika.ru - сайт программы лояльности для обладателей карты "Тройка".