Россия возобновляет авиарейсы на курорты Турции

Россия с 22 июня возобновляет авиасообщение с турецкими курортами, приостановленное с 15 апреля этого года из-за пандемии. Первые рейсы с туристами отправятся уже в ближайшее время, сообщают представители туриндустрии.

Возобновить полеты на курорты Турции было решено после оценки ситуации в стране российскими специалистами. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, в Турции предприняты меры для стабилизации эпидемиологической ситуации. По заявлениям турецких властей, от 60 до 90% персонала в отелях Турции прошли вакцинацию, отметила вице-премьер.

Летать будут и регулярные, и чартерные рейсы в Анталью, Бодрум, Даламан, а также в Стамбул. Проще всего запустить отправку туристов в Анталью. Однако как заявили в пресс-службе TUI Россия, полетные программы уже спланированы, но их выполнение начнется, как только авиакомпании получат разрешение от Росавиации. Разрешения ждут и другие туроператоры.

Как пояснили "РГ" в Росавиации, работа по выдаче разрешений идет в плановом порядке. "Авиакомпании смогут приступить к полетам с 22 июня", - отметили в ведомстве.

Некоторые туроператоры планируют первые вылеты уже 22 июня. Но чтобы до конца сверстать полетные программы, потребуется несколько дней. Сначала чартеры отправятся в Анталью из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Самары, Ростова-на-Дону и некоторых других городов, указывают в Ассоциации туроператоров России. Затем будут добавляться вылеты из других городов России - Уфы, Нижнего Новгорода, Белгорода, Калининграда, Хабаровска, Краснодара, Кавминвод, Новосибирска, Перми, Тюмени. Перечень городов вылета также будет уточняться в зависимости от выданных разрешений.

Тем не менее туроператоры уже готовы объявить цены. Недельные туры с вылетами с 23 по 27 июня с размещением в отеле "три звезды" по системе "все включено" на двоих стоят от 49,6 тысячи рублей, рассказали "РГ" в пресс-службе Tez Tour. Примерно столько же стоят туры в отели "четыре звезды, а в отель "пять звезд" - от 62 тысяч рублей. Туры на июль в отель "три звезды" пока даже дешевле, чем в июне. Поездка на семь дней на двоих обойдется от 47 тысяч рублей. Туры в отель "четыре звезды" стоят от 55 тысяч рублей, в отель "пять звезд" - от 64 тысяч рублей.

Туроператоры ожидают высокий спрос на туры в Турцию. Агрегаторы также зафиксировали взрывной рост спроса на турецкие направления в последние дни. По данным "Туту.ру", число поисковых запросов на авиабилеты из России в Турцию с 19 июня выросло в три раза по сравнению с уровнем запросов в предыдущим месяцем. В компании Aviasales рассказали, что спрос на авиабилеты из Москвы в Анталью вырос почти в два раза.