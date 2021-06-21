С 22 июня заработает закон о бесплатном подведении газа к участкам

Отсрочка связана с тем, что должны быть определены Единые региональные операторы газификации, ответственные за работы в регионах, составлены и утверждены региональные программы газификации, обеспечено упрощение процедуры подачи заявки - через систему "одного окна", и сокращен срок получения услуги населением. Также должны быть уточнены вопросы, связанные с финансированием, ремонтом и строительством газораспределительных станций (ГРС) и газовых сетей. Труба может проходить рядом с поселком, для бесплатной газификации она должна быть не дальше 200 метров от границ домовладения, но газ по ней может подаваться другим потребителям. Для подключения еще десятка-сотни домов ее мощности просто не хватит.

Поэтому где-то потребуется строительство новой инфраструктуры, а где-то расширение старой, объясняет замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Для того чтобы точно определить объем работ, нужно провести инвентаризацию заявок, а затем соотнести их с возможностями действующих ГРС.

Увеличить производительность газопровода можно, повысив давление, считает директор практики стратегического и операционного консалтинга КПМГ в России и СНГ Максим Малков. Но в целом по стране инфраструктура достаточно сильно изношена, поэтому новые мощности потребуют расширения и, возможно, ремонта существующей и строительства новой инфраструктуры, а соответственно и новых инвестиций - как в ГРС, так и в трубы, отметил Малков.

При этом о серьезном увеличении добычи газа для удовлетворения нужд населения говорить пока не приходится. По оценке минэнерго, на первом этапе программы к газу смогут подключиться около 2 млн домовладений. Максимально это может увеличить внутреннее потребление газа на 9 млрд кубометров. Суммарно же, по оценке "Газпрома", выполнение программы газификации в России увеличит потребление газа на 18,6 млрд кубометров в год. Для сравнения, в 2020 году компания добыла 452 млрд кубометров газа, а только 179 млрд кубометров из них было отправлено на экспорт в Европу. При этом газификация даст стимул развития другим отраслям.

"Газификация окажет существенное влияние на стройотрасль и станет хорошим подспорьем для развития индивидуального жилищного строительства", - говорит управляющий партнер компании RRG Денис Колокольников. Сейчас поселки и дачи, выставленные на продажу, предлагают в большинстве своем электричество и крайне редко - газ, наличие которого повышает ликвидность продукта и, соответственно, спрос на него.

По оценкам экспертов, газовое отопление дома на 120 квадратных метров зимой будет обходиться в 4-4,5 тысячи рублей ежемесячно, дровами 6-10 тысяч, а электричеством - больше 30 тысяч рублей. Но само подключение газа к дому, разводка труб по участку и покупка газового оборудования потребует серьезных затрат. Например, для садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) бесплатное подведение газа будет возможно лишь до границ СНТ, от которых придется тянуть трубу до дома, что еще больше увеличит цену. Основная проблема сейчас связана не с подведением газа до деревни, а с самим подключением к трубе, считает председатель совета директоров семейства компаний KASKAD Family Валерий Мищенко. Затраты на то, чтобы к ней подключиться, например в Московской области, составляют от 400 до 700 тысяч рублей и зависят от конкретных условий, в которых расположен дом, подчеркнул эксперт.