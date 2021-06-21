Сбербанк подключил свои карты "Мир" к сервису Mir Pay

Карты "Мир" Сбербанка теперь можно подключить к Mir Pay - сервису оплаты с Android-смартфонов, поддерживающих NFC. Об этом говорится в сообщениях Сбербанка (основной эмитент карт "Мир") и Национальной системы платежных карт (оператора ПС "Мир"). Другие крупнейшие банки начали работать с Mir Pay ранее.

Зарегистрировать в Mir Pay для оплаты со смартфона можно любую карту "Мир" Сбербанка - как контактную, так и бесконтактную. Чтобы оплатить покупку, достаточно разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, заходить в приложение Mir Pay не обязательно. Для оплаты покупок на сумму до 1000 рублей разблокировка смартфона не нужна, достаточно активировать экран. Реквизиты карты не хранятся в смартфоне и не раскрываются при платеже, вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код - токен.

"В метрополитенах Москвы и Петербурга оплата через Mir Pay - самый выгодный на сегодняшний день способ оплаты проезда", - отметил коммерческий директор ПС "Мир" Дмитрий Бувин. Скидка для пользователей Mir Pay в метро Москвы действует до 30 июня, в метро Петербурга - до конца года.

Помимо Mir Pay, клиентам Сбербанка доступны бесконтактные платежи через SberPay и Samsung Pay, отметил директор дивизиона "Кошелек клиента" Сбербанка Игорь Ковалев.