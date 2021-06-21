Синоптики: В Москве повторяется жара 2010 года

Главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова сравнила сегодняшние температурные рекорды с аномальной жарой 2010 года. "Наблюдается схожая погодная ситуация", - сказала она.

Всю неделю специалисты обещают жителям столичного региона 30-35 градусов выше ноля днем и 15-20 градусов - ночью. "В ближайшие 5-6 дней ситуация не изменится", - отмечает Позднякова. Она напоминает о мерах безопасности: меньше бывать на солнце, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пить больше воды , не выходить на улицу без головных уборов.

Напомним, в 2010 году жаркая и сухая погода продержалась в Москве 50 дней, а смог от лесных и торфяных пожаров дошел до столицы из соседних регионов.