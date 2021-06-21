Слепым и слабовидящим в России станет доступно больше книг и периодических изданий - изменения в Гражданский кодекс РФ, которые приведут российское законодательство в соответствие с Марракешским договором, в июне одобрило правительство. Законопроект о внесении поправок подготовлен министерством культуры. "Это принципиальный шаг на пути к реализации прав инвалидов на доступ к информации, к обучению, знаниям", - подчеркивает директор Российской государственной библиотеки для слепых Елена Захарова.

Сегодня читателями этой библиотеки являются более 15 тысяч человек. А всего в России, по данным минтруда, инвалидов по зрению более 300 тысяч. Впрочем, Марракешский договор (Россия присоединилась к нему в 2017 году) серьезно расширяет круг лиц, которые могут получить доступ к литературе: теперь это не только люди с нарушением зрения, но и все те, кому не позволяют держать в руках бумажную книгу другие физические особенности.

- Это могут быть люди с дислексией, нарушениями движения, с расстройством аутистического спектра и другие. То есть все те, кто не может воспринимать плоско-печатный текст, - объясняет Елена Захарова.

Еще один важный момент: появляется возможность трансграничного обмена такими изданиями - по просьбе читателя их можно будет получить из любой другой страны на нужном языке. Для этого библиотека сделает запрос в уполномоченный орган нужной языковой группы, выяснит, где издание имеется, закажет его. Речь здесь идет о цифровых экземплярах.

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая напоминает, что людям с ограничениями по использованию печатной продукции доступны сегодня не более 10 процентов от всего ее объема:

- Но современная индустрия способна предложить людям с особыми потребностями не только издания на шрифте Брайля, аудиокниги, но и доступные научные журналы, интерактивные книги, красочные обложки с тифлокомментариями, детские книжки-картинки и даже электронную бумагу.

Законопроект позволит сделать более доступными нотные издания в специальном формате.

- В период обучения в музыкальным училище мне приходилось заучивать музыкальные произведения наизусть, так как доступа к нотам на шрифте Брайля попросту не было. Надеюсь, проект федерального закона будет оперативно рассмотрен и поддержан Госдумой уже осенью этого года, - отмечает Гурцкая.

Слепым доступны сегодня не более 10 процентов от всего объема печатной продукции

Принципиальное изменение в Гражданский кодекс коснется и статьи по авторскому праву: теперь в ней появится уточнение, разрешающее без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения создавать экземпляры произведений в форматах, предназначенных для использования слепыми и слабовидящими лицами (рельефно-точечный шрифт и другие), изготавливать и распространять копии . Главное условие - никакого извлечения прибыли и с обязательным указанием имени автора. Законопроект уже внесен в Госдуму. В апреле вопрос доступности большего количества художественных, научных и периодических изданий людям с ограничениями по здоровью был поднят в докладе Уполномоченного по правам человека и гражданина Татьяной Москальковой.

Прямая речь

Ольга Любимова, министр культуры РФ:

- Законопроект имеет важное социальное значение, так как расширяет круг лиц, которые будут иметь бесплатный доступ к литературе. Кроме того, документ позволят предоставлять таким людям доступ к произведениям в специальных форматах через интернет.

Справка "РГ"

Марракешский договор принят 27 июня 2013 года в Марракеше, является частью системы международных договоров по авторскому праву. Главная его цель - установить ряд имеющих обязательную силу ограничений и исключений в интересах слепых и лиц с нарушениями зрения или иными нарушениями, не позволяющими воспринимать печатную информацию. Договор подписан рядом стран, среди которых Аргентина, Австралия, Бразилия, Индия, страны Европейского союза и другие.

Кстати

19 июня в Перми прошел первый в России тактильный концерт, организованный musicAeterna совместно с Фондом поддержки слепоглухих "Со-единение". Это новый формат, который позволяет людям с одновременными нарушениями слуха и зрения воспринимать музыку благодаря легким прикосновениям к музыкантам и инструментам и ощущению вибраций. 10 подопечных фонда поднялись на сцену и заняли места среди музыкантов. Оркестр исполнил две части из Симфонии N41 Моцарта, которая прозвучала на закрытии Дягилевского фестиваля.

По итогам концерта musicAeterna и Фонд "Со-единение" предложили объявить один из дней в году Всероссийским днем тактильного искусства. Цель такой инициативы - мотивировать культурные институции запускать программы, дающие новые возможности восприятия слепоглухим, и тактильные концерты - один из форматов с высоким потенциалом. Этот день возможно приурочить к Международному дню слепоглухих, который во всем мире отмечают 27 июня.