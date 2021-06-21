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21.06.2021 19:19
Рубрика: Общество

Придуман способ для поиска внеземной жизни

Текст: Ольга Орлова

Ученые Бернского университета и их коллеги из Национального центра компетенции в области исследований представили новый способ определения жизни. С помощью технологии PlanetS им удалось зафиксировать наличие живых организмов на расстоянии, а именно несколько километров над землей, и на скорости 70 километров в час - пролетая на высоте на вертолете.

Фото: pixabay.com
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Как вообще отличить, живое тело или неживое? Для этого существует понятие биосигнатура. В процессе жизнедеятельности происходит образование сложных физических и химических структур, переработка энергии, производство биомассы и других продуктов жизнедеятельности. Все они на молекулярном уровне обладают уникальными характеристиками, позволяющими идентифицировать их как биосигнатуры.

Следы подобной сигнатуры и были обнаружены в результате экспериментов за считанные секунды с расстояния два километра и на скорости 70 километров в час.

Ученым был известен эффект круговой поляризации: когда свет отражается от биологической материи, часть электромагнитных волн света двигается по спирали по часовой стрелке или против часовой стрелки. Это явление вызвано молекулярными особенностями биологической материи. В неживой природе такие спирали света не образуются.

Исследователи разработали специальный прибор, фиксирующий этот эффект, - спектрополяриметр. Он способен улавливать сигнал круговой поляризации света, притом что он очень слабый и обычно составляет менее одного процента отраженного света.

Разработка поможет в поисках жизни на других планетах. А также в дистанционном зондировании Земли. Например, обнаружить места вырубки лесов, получить информацию о болезнях растений или мониторить коралловые рифы.

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