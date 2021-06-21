Турция продлит туристический сезон до конца года

Турция намерена продлить туристический сезон до конца года, а не до октября, как обычно. Об этом заявил министр туризма Турции Мехмет Эрсой, выступая на открытии нового отеля в Анталии.

Там же присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил, что главная цель в сфере туризма - "как можно скорее вернуть показатель 2019 года в 52 миллиона туристов, а затем приблизиться к цифре в 70 миллионов. Со вторника Россия снимет запреты, и туристы из России начнут прибывать в Анталию" .

Министр туризма подчеркнул, что "поскольку во всем мире есть одна и та же проблема (пандемия - прим. "РГ"), мы ожидаем, что сезон, который начался поздно, закончится поздно. Другими словами, сезон не закончится в конце октября этого года, скорее всего, он продлится до конца года. Мы надеемся завершить этот сезон с показателем намного выше, чем в прошлом году".

Он отметил также, что Турция успешно справляется с коронавирусом.