Ученый рассказал, влияет ли вакцинация от коронавируса на фертильность

На сегодняшний день нет никаких данных, что вакцины от коронавируса могут влиять на способность к зачатию. Об этом в эфире онлайн-площадки МГУ "Диалог о настоящем и будущем" заявил доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили.

"При планировании беременности можно и нужно вакцинироваться, - отметил Симон Мацкеплишвили. - Коронавирус может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Поэтому болезнь лучше предупредить".

По словам доктора медицинских наук, слухи и мифы вокруг вакцинации возникали постоянно - так исторически сложилось. Например, когда появилась вакцина от оспы, деятели церкви и даже некоторые представители научного сообщества выступали резко против. Считалось даже, что после такой прививки у человека могут вырасти рога и копыта. На самом же деле вакцинация спасла человечество от смертельной болезни.