Умер военный журналист Ким Комаров, принимавший участие в ВОВ

В Москве на 96-м году жизни скончался военный журналист, принимавший участие в Великой Отечественной войне и в освобождении Киева, Праги и Берлина Ким Комаров. Ким Комаров был журналистом-международником. Он работал в газетах "Красная звезда" и "Правда". Также являлся президентом Международной академии экономики, финансов и права.

Как сообщает РЕН ТВ, его тело обнаружили в его квартире на Тверской улице в Москве. Смерть констатировал врач скорой помощи. По предварительным данным, 96-летний ветеран скончался из-за сердечной недостаточности.

В настоящее время проводится проверка.