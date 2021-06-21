Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдет 21 и 22 июня

Устная часть единого государственного экзамена по иностранным языкам пройдет в два дня - 21 и 22 июня. Письменную часть участники сдали 18 июня, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам. Устную часть экзамена участники сдают по желанию. Максимальная оценка - 20 баллов, пишет РИА Новости.

Заявления на сдачу устной части ЕГЭ по английскому языку подали около 102 тысяч человек, что примерно равно числу участников письменного экзамена. Число участников по другим языкам также находится примерно на уровне количества сдававших письменную часть ЕГЭ.

Продолжительность устной части экзамена по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам - 15 минут, по китайскому - 12 минут. Для проведения экзамена 21 июня задействуют более 2,3 тысячи пунктов проверки знаний.