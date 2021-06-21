В Афганистане издан учебник для изучающих русский язык

Новое пособие для студентов, изучающих русский язык, появилось в Кабуле.

Это учебник для студентов высших и средних учебных заведений, а также слушателей языковых курсов и тех, кто изучает "великий и могучий" самостоятельно, сообщает "Русский мир".

Все темы уроков, грамматические и фонетические правила, установки к упражнениям и лексика переведены филологами на афганский язык (пушту).

Учебные тексты содержат информацию не только о России, но и о родине студентов, их традициях, быте и культуре. Это, по мнению авторов, среди которых известные специалисты РКИ, способствует повышению мотивации учащихся.

Издание будет передано на все кафедры русского языка Кабульского университета, Кабульского педагогического университета, Кабульского автомеханического университета, Института нефти и газа города Мазари-Шариф и Кабульского политехнического университета.

Пособие в формате PDF можно скачать на сайтах www.ros-edu.ru и www.iprbookshop.ru.