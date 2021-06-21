Столицу Германии потрясла беспорядочная ночная стрельба возле бара-кальянной в районе Веддинг, в результате которой были тяжело ранены три человека. Всего по посетителям неизвестный злоумышленник выпустил почти три десятка пуль. Как отмечает газета Berliner Zeitung, "к расследованию неожиданно подключилась федеральная прокуратура, что обычно происходит в случае особо тяжких правонарушений". При этом власти не спешат объявлять преступление в Берлине терактом.

Фотографы агентства dpa, работавшие на месте преступления на улице Мюллерштрассе, заметили 29 флажков, расставленных полицией на месте обнаруженных гильз. А значит, большого числа жертв удалось избежать лишь чудом. На момент подписания номера в печать врачи продолжали бороться за жизнь всех трех пострадавших. Один из них, по данным полиции, получил "от семи до девяти пуль в верхнуюю часть тела". Еще одна женщина, оказавшаяся очевидцем драмы, госпитализирована в состоянии шока. Сам стрелок успел скрыться. О его личности и мотивах пока ни чего не сообщается. Зато известно, что все раненые оказались сербами. Больницу, где они находятся, охраняет наряд полиции. По одной из версий, речь может идти о криминальных разборках внутри диаспоры. Но возможно и другое: пострадавшие оказались случайными жертвами фанатика, открывшего беспорядочную стрельбу по берлинской кальянной - точно так же, в феврале 2020 года правоэкстремист Тобиас С., одержимый параноидальным бредом,совершил громкий теракт сразу в двух кальянных города Ханау, убив девять человек и тяжело ранив еще пятерых. Кстати, тогда оперативники обнаружили в квартире 27-летнего Тобиаса, застрелившего себя и собственную мать, охотничье ружье, на которое у него была лицензия.