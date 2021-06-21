Фотографы агентства dpa, работавшие на месте преступления на улице Мюллерштрассе, заметили 29 флажков, расставленных полицией на месте обнаруженных гильз. А значит, большого числа жертв удалось избежать лишь чудом. На момент подписания номера в печать врачи продолжали бороться за жизнь всех трех пострадавших. Один из них, по данным полиции, получил "от семи до девяти пуль в верхнуюю часть тела". Еще одна женщина, оказавшаяся очевидцем драмы, госпитализирована в состоянии шока. Сам стрелок успел скрыться. О его личности и мотивах пока ни чего не сообщается. Зато известно, что все раненые оказались сербами. Больницу, где они находятся, охраняет наряд полиции. По одной из версий, речь может идти о криминальных разборках внутри диаспоры. Но возможно и другое: пострадавшие оказались случайными жертвами фанатика, открывшего беспорядочную стрельбу по берлинской кальянной - точно так же, в феврале 2020 года правоэкстремист Тобиас С., одержимый параноидальным бредом,совершил громкий теракт сразу в двух кальянных города Ханау, убив девять человек и тяжело ранив еще пятерых. Кстати, тогда оперативники обнаружили в квартире 27-летнего Тобиаса, застрелившего себя и собственную мать, охотничье ружье, на которое у него была лицензия.