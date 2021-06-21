В Бресте презентовали книгу "Подвиг советского народа бессмертен..."

Новым экспозициям героической Брестской крепости и Музея Победы на Поклонной горе в российской столице посвящена книга "Подвиг советского народа бессмертен...", которую издал Постоянный комитет Союзного государства. Ее презентация состоялась на берегах Буга 21 июня. В преддверии 80-летия начала Великой Отечественной войны свет увидела книга, рассказывающая новые подробности о подвиге советского народа, информирует БЕЛТА.

"Порой мы говорим о Великой Победе высокими словами. Возможно, нужно больше говорить о душевном фундаменте, на котором рождались подвиги, строилось мужество и непоколебимая вера в Отечество", - сказал государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

В иллюстрированном издании более двухсот, а на обратной стороне обложки размещены известный плакат "Родина-мать зовет" и отрывок из песни "Священная война", созданной 23-24 июня 1941 года. Первые книги "Подвиг советского народа бессмертен..." переданы президентам Беларуси и России, сообщил госсекретарь СГ.

Авторы книжной новинки, сообщает агентство, подробно рассказывают о новых экспозициях, которые появились в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Над их созданием белорусские музейщики трудились вместе с российскими коллегами-реконструкторами. Кстати, Дмитрий Мезенцев дал понять, что из бюджета Союзного государства будут поддержаны и новые проекты Брестской крепости. А вторая часть книги посвящена новым экспозициям Музея Победы на Поклонной горе.

Министр информации Беларуси Владимир Перцов выразил благодарность сотрудникам Брестской крепости за их кропотливый труд, который, по его словам, очень важен сейчас, "когда искажается историческая правда". На первых страницах книги, обратил внимание министр, "можно увидеть будильник из новой экспозиции. Это не просто часовой механизм, который остановился в первые минуты войны, - это хронограф, который разделил эпоху, мир на до и после".

Выразив пожелание, чтобы историческое издание пришло в школы, колледжи и вузы, Мезенцев подчеркнул, что оно не должно просто лечь на полки, а обязано стать "поводом для разговоров молодых людей, в том числе о выборе советского солдата, готовности служить в армии, соотносить свою жизнь с той, когда миллионы человек совершали подвиг". Кстати, к текстовому изданию книжной новинки прилагается информация на электронном носителе.

В этот же день, уточняет агентство, в Музее обороны Брестской крепости проходит круглый стол "Великая Отечественная война: сохранение исторической памяти - нравственный долг поколений" с участием белорусских и российских журналистов.