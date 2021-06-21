В Брестской крепости посадили деревья в память о погибших

21 июня 2021 года, как 60 лет назад, в Бресте сажают деревья в память о героях. Ветеран Великой Отечественной войны Абрам Миркин, председатель местной ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма, сын участника обороны Брестской крепости, политрука Ильи Семочкина, захваченного в плен и расстрелянного фашистами 24 июня 1941 года, Владимир Семочкин, обозреватель "РГ", правнучка маршала К. К. Рокоссовского Ариадна Рокоссовская, генеральный консул России в Бресте Игорь Конякин, популярная белорусская и российская певица Наталья Подольская и другие участники акции высадили деревья рядом с Брестской крепостью.

Напомним, что в 1961 году в северо-восточной части Брестской крепости были посажены первые деревья в парке героев. Их сажали защитники крепости, приехавшие на открытие музея со всего Советского Союза. И сегодня в Бресте сажают деревья - в рамках акции "Сад памяти", которая заканчивается здесь - в месте, в котором начиналась война.

Начало международной акции "Сад памяти" было положено в 2020 году. Ее цель - создание своего рода зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны: 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших. В первый год в ней приняли участие более 300 тысяч человек из 85 регионов России и более 50 других стран. Несмотря на пандемию, люди высаживали деревья у себя на дачных участках. "Сад памяти" поддержал и президент Владимир Путин. Он высадил дерево у Ржевского мемориала Советскому солдату.

В текущем году акция, организованная Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы, началась 18 марта в Севастополе.